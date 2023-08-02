李俊昊到台灣了！「adidas黑白配」機場造型帥翻　狂比愛心問候粉絲

記者鮑璿安／台北報導

演出韓劇《歡迎來到王之國》男星李俊昊稍早已經抵達台灣桃園機場，現場早有超過600名粉絲守候一睹男神風采，而他不忘來到機場大廳與廣大粉絲們互動，比出愛心手勢展現超強魅力。他受邀出席明3日adidas Originals活動，這次的機場造型也以品牌為主，穿上黑色三葉草短袖翻領襯衫，一舉一動帥翻天。

▲韓星李俊昊抵台，將出席3日adidas Originals活動。（圖／記者湯興漢攝）

李俊昊時隔11年來台，以黑白配造型現身桃園機場，簡單的黑色工裝短袖，腳踩本次首度在台上市的adidas Originals HANDBALL SPEZIAL 黑色鞋款，復古輪廓的經典鞋型，展示著街頭風格的多元。即便是休閒運動風，李俊昊也穿出高奢氣息，時不時停留與粉絲揮手、比心。

▲李俊昊以三葉草黑色短袖呼應腳上的話題HANDBALL SPEZIAL 黑色鞋款。（圖／記者湯興漢攝）

明日下午李俊昊則會親臨信義香堤復古街頭足球場，緊接著來到adidas Brand Center 信義品牌概念店，以自身魅力宣傳當下話題鞋款SAMBA、GAZELLE及首次在台上市HANDBALL SPEZIAL，《ET FASHION》也會為大家直擊報導。

▲潮流ICON窪塚洋介登上GQ封面。（圖／GQ雜誌提供）

最近不斷有海外名人來台參與時尚活動，本周登場的GQ StyleFest 潮流文化祭，則邀請日本人氣演員和潮流ICON窪塚洋介時隔6年再次來台出席盛會，他身為街頭潮流之神，與Supreme 和WTAPS皆關係密切，期待他與台灣潮粉的火花。