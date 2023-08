暑假出遊必備的行李清單　全家放鬆玩、維持好氣色一咖搞定

文/女子學

暑假到了,各位爸爸媽媽計畫要帶小朋友到哪出遊呢?只是,面對炎炎夏日、毒辣不堪的烈陽,哪裡才是適合全家人一起玩樂的地方呢?再者,行李的準備上,更是不容小覷的細節!

基本上,包羅全家大小事的媽媽,通常是「行李整理」的統籌角色,除了自己的必備物品外,另一半和小孩子的東西,也需要細心媽咪的巧手。身為二寶媽的妝髮造型師Annie,時常在個人社群平台分享生活與孩子的趣事,不僅有滿滿的育兒經,對於深度的彩妝保養,也有一定的專業度。

▲身為二寶媽的妝髮造型師Annie。(圖/IG@annie06.18)



讓我們來看看,Ainne會如何整理安排家族旅遊行程,以及開箱她與孩子們的行李清單吧!

盛夏出遊關鍵:涼爽+放鬆+零疲憊

面對兩隻電力滿滿的小孩,勢必要想辦法消耗他們的電力,但總不能在熱昏頭的夏天,從事戶外運動吧!因此,Annie蒐集滿滿的親子飯店 / 民宿名單,推薦有遊戲室或游泳池的場域,且包含餐點,所有大小事都不用擔心,也不必害怕酷熱的天氣害讓人們中暑,像蘭城晶英、新竹煙波、台南夏都城旅,都是她最愛的首選。

給自己行李:貼身用品一定自行準備



用在皮膚上的絕對不馬虎!Annie覺得雖然多數用品飯店會提供,不過還是用習慣的比較保險,例如毛巾、牙刷、牙膏、洗沐用品等等皆會自行準備。

保養品:IPSA流金水、23.5°n米粹舒緩活酵凝露

首先是保養品,Annie介紹在日本有「神仙水」之稱的IPSA流金水,適合敏弱肌易泛紅族群,可用來濕敷、保水,使毛孔充滿水分,維持滑順澎度;還有MIT品牌 23.5°n,全系列使用天然原料,82.6% 米粹酵母添加使用後不黏膩,能有效解決夏天出油、冒汗的危機。

▲(左)IPSA流金水、(右)23.5°n米粹舒緩活酵凝露。(圖/IG@ipsa_tw、@23.5nofficial)

化妝品:ELIXIR 美肌乳、MAKE UP FOR EVER 定妝噴霧

無論季節,妝前最重要的絕對是防曬!Annie平常在幫新娘化妝、做造型時也會留意這點,防曬產品超推資生堂ELIXIR美肌乳,延展性強不黏膩,襯在底妝下也不會吃妝、卡粉;而面對濕熱氣候,MAKE UP FOR EVER的定妝噴霧能鎖水保濕,增加底妝續航力!Annie提醒可隨時補充, 維持妝感平衡度。

▲(左)ELIXIR美肌乳、(右)MAKE UP FOR EVER定妝噴霧。(圖/IG@elixirtw、Annie提供)



洗沐用品:黑淬絲洗髮精系列

Annie表示,因為自己的頭髮有漂色,故在洗髮精選擇上會特別注重!外出時,她習慣攜帶MIT品牌黑淬絲旅行組,其中「咖啡因控油護色賦活洗髮精」含有咖啡因及水解小麥蛋白配方,洗時清新舒爽、護色效果非常好;此外,由於Annie髮質較細軟,夏天一流汗瀏海很容易變「條碼」,另一款「漢方豐盈強健賦活洗髮精」不僅味道舒服放鬆,漢方精粹的成分還能控油調理、強健髮肌,可說是她必備的心頭好。

▲黑淬絲洗髮精。(圖/Annie提供、黑淬絲官網)



保健品:森下仁丹晶球益生菌

而在保健品,Annie一直都有補充益生菌的習慣,她自嘲是「嗯嗯不順的始祖」,過去愛美減肥,一不順暢就食用相關藥物,而後因工作時間不固定,很難定時去上廁所,造成惱人的惡性循環。對此,她推薦日本有130年歷史的老字號森下仁丹,熱銷商品晶球益生菌擁有獨特耐酸晶球包覆技術,能保護好的比菲德氏菌不被胃酸破壞,順利抵達腸道Annie分享,自己習慣每天出門前吃一包,再喝兩杯溫開水,加強日常代謝力。

▲Annie一直都有補充益生菌的習慣。(圖/Annie提供)

同場加映:給孩子的貼心準備

至於小朋友的行李,Annie提醒夏天衣服記得多帶,出門在外難免有「意外」發生,像玩到大爆汗、食物弄到衣服上時便可隨時替換;另外夏季室內室外冷熱交替、還有吃東西方面也要小心,無論平常或外出,Annie都會備好森下仁丹晶球敏益菌作為他們的防護網,小朋友對於晶球不能咬破直接吞都很知道,「每天都很期待吃好菌的時光」她笑說。

最後Annie強調,夏天最怕的就是水分攝取不足,平常都會叮嚀自己和孩子要記得時時喝水,除了能讓身體更加輕盈順暢、減緩孩子的過敏反應,愛美媽咪也能擁有更加穩定的膚況,氣色也會自然越來越好喔!

