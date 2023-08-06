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暑假出遊必備的行李清單　全家放鬆玩、維持好氣色一咖搞定

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文／女子學

暑假到了，各位爸爸媽媽計畫要帶小朋友到哪出遊呢？只是，面對炎炎夏日、毒辣不堪的烈陽，哪裡才是適合全家人一起玩樂的地方呢？再者，行李的準備上，更是不容小覷的細節！

基本上，包羅全家大小事的媽媽，通常是「行李整理」的統籌角色，除了自己的必備物品外，另一半和小孩子的東西，也需要細心媽咪的巧手。身為二寶媽的妝髮造型師Annie，時常在個人社群平台分享生活與孩子的趣事，不僅有滿滿的育兒經，對於深度的彩妝保養，也有一定的專業度。

▲身為二寶媽的妝髮造型師Annie。（圖／IG@annie06.18）

讓我們來看看，Ainne會如何整理安排家族旅遊行程，以及開箱她與孩子們的行李清單吧！

盛夏出遊關鍵：涼爽＋放鬆＋零疲憊

面對兩隻電力滿滿的小孩，勢必要想辦法消耗他們的電力，但總不能在熱昏頭的夏天，從事戶外運動吧！因此，Annie蒐集滿滿的親子飯店 / 民宿名單，推薦有遊戲室或游泳池的場域，且包含餐點，所有大小事都不用擔心，也不必害怕酷熱的天氣害讓人們中暑，像蘭城晶英、新竹煙波、台南夏都城旅，都是她最愛的首選。

給自己行李：貼身用品一定自行準備

用在皮膚上的絕對不馬虎！Annie覺得雖然多數用品飯店會提供，不過還是用習慣的比較保險，例如毛巾、牙刷、牙膏、洗沐用品等等皆會自行準備。

保養品：IPSA流金水、23.5°n米粹舒緩活酵凝露

首先是保養品，Annie介紹在日本有「神仙水」之稱的IPSA流金水，適合敏弱肌易泛紅族群，可用來濕敷、保水，使毛孔充滿水分，維持滑順澎度；還有MIT品牌 23.5°n，全系列使用天然原料，82.6% 米粹酵母添加使用後不黏膩，能有效解決夏天出油、冒汗的危機。

▲保養 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）IPSA流金水、（右）23.5°n米粹舒緩活酵凝露。（圖／IG@ipsa_tw、@23.5nofficial）

化妝品：ELIXIR 美肌乳、MAKE UP FOR EVER 定妝噴霧

無論季節，妝前最重要的絕對是防曬！Annie平常在幫新娘化妝、做造型時也會留意這點，防曬產品超推資生堂ELIXIR美肌乳，延展性強不黏膩，襯在底妝下也不會吃妝、卡粉；而面對濕熱氣候，MAKE UP FOR EVER的定妝噴霧能鎖水保濕，增加底妝續航力！Annie提醒可隨時補充， 維持妝感平衡度。

▲（左）ELIXIR美肌乳、（右）MAKE UP FOR EVER定妝噴霧。（圖／IG@elixirtw、Annie提供）

洗沐用品：黑淬絲洗髮精系列

Annie表示，因為自己的頭髮有漂色，故在洗髮精選擇上會特別注重！外出時，她習慣攜帶MIT品牌黑淬絲旅行組，其中「咖啡因控油護色賦活洗髮精」含有咖啡因及水解小麥蛋白配方，洗時清新舒爽、護色效果非常好；此外，由於Annie髮質較細軟，夏天一流汗瀏海很容易變「條碼」，另一款「漢方豐盈強健賦活洗髮精」不僅味道舒服放鬆，漢方精粹的成分還能控油調理、強健髮肌，可說是她必備的心頭好。

▲黑淬絲洗髮精。（圖／Annie提供、黑淬絲官網）

保健品：森下仁丹晶球益生菌

而在保健品，Annie一直都有補充益生菌的習慣，她自嘲是「嗯嗯不順的始祖」，過去愛美減肥，一不順暢就食用相關藥物，而後因工作時間不固定，很難定時去上廁所，造成惱人的惡性循環。對此，她推薦日本有130年歷史的老字號森下仁丹，熱銷商品晶球益生菌擁有獨特耐酸晶球包覆技術，能保護好的比菲德氏菌不被胃酸破壞，順利抵達腸道Annie分享，自己習慣每天出門前吃一包，再喝兩杯溫開水，加強日常代謝力。

▲Annie一直都有補充益生菌的習慣。（圖／Annie提供）

同場加映：給孩子的貼心準備

至於小朋友的行李，Annie提醒夏天衣服記得多帶，出門在外難免有「意外」發生，像玩到大爆汗、食物弄到衣服上時便可隨時替換；另外夏季室內室外冷熱交替、還有吃東西方面也要小心，無論平常或外出，Annie都會備好森下仁丹晶球敏益菌作為他們的防護網，小朋友對於晶球不能咬破直接吞都很知道，「每天都很期待吃好菌的時光」她笑說。

最後Annie強調，夏天最怕的就是水分攝取不足，平常都會叮嚀自己和孩子要記得時時喝水，除了能讓身體更加輕盈順暢、減緩孩子的過敏反應，愛美媽咪也能擁有更加穩定的膚況，氣色也會自然越來越好喔！

延伸閱讀

What’s in 藥師’s bag？想要出門在外萬無一失，「這些」救急物品一定要記得帶！

Bye-bye 黏答答！迎接植萃新生活：4 個清新髮品，帶你展開舒爽夏季

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 旅行, 美妝, 洗沐, 保健品

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