若有似無的香氣最撩人！夏季5款「靜奢風香氛」一次看

▲夏季靜奢風香氛推薦。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

靜奢風正夯！正所謂越低調就越高級，運用在香氛上，若有似無的香氣最迷人，盤點夏季5款香氛，適合低調的你選擇。

▲SABON 宣言系列香水-仲夏花果，30ml，1,280元。



仲夏花果香調以牡丹花香氣作為靈感，融和無花果清新的果香與酸甜石榴，輕灑在身上創造清甜熱情的風格，同時為生活中帶來愉悅心情。宣言系列香水介於淡香精與身體香氛噴霧之間，在展現風格時，給人最舒服的香氣距離。

▲NAMUA 烏木x鳶尾花精油香水，50ml，1,850元。

以居家安神穩心的香氣為出發，將內斂的烏木x鳶尾花精油香水，釋出山林間的幽靜氣息，揉以恬淡雅緻的鳶尾芬芳。前調木質香調暗藏著優雅的茉莉花香，融入粉紅胡椒，最後沉醉於廣藿香、烏木與麝香之中。

▲L'OCCITANE 桂花精油香水，50ml，2,350元。

以雪松、檀香和麝香的木質調為底蘊，為清新花果調更添一抹如麂皮般溫潤的雅致香氣，完美展現Quiet Luxury靜奢風精神，需要5億朵，即是約800公斤的桂花才能萃取出1公斤的桂花精萃。

▲Miller Harris 伊島聖果淡香精，50ml，3,950元。

精巧地平衡了木質感、柑橘和海洋氣息的繁複香調，帶入無花果果實、海鹽、希臘藏紅花和橡木的香氣，細膩勾勒出希臘伊茲拉島獨有的藝術底蘊，是獻給這座地中海小島的抒情禮讚。

▲Diptyque 2023限量暖陽淡香水，100ml，4,800元。

暖風將沁人心脾的花香與果樹芬芳擴散開來。暖陽淡香水以地中海盆地獨特的仙人掌果香為主角，配搭佛手柑、鳶尾及茉莉的複合香調，讓這個夏日更顯明亮清新。