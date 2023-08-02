fb ig video ETtoday search mobile

男神李帝勳驚喜來台曬愛包！帥氣放送愛心迷翻全場　喊話最想吃1美食

>

▲▼ 李帝勳驚喜來台曬愛包，帥氣放送愛心 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣演員李帝勳驚喜來台為愛牌新店開幕站台。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

有「比利時愛馬仕」之稱的頂級皮件品牌Delvaux，以獨具匠心的精湛工藝獲得許多明星、時尚名人愛用，今（2）日台中大遠百全新專門店舉辦開幕活動，現場更邀來近來人氣超高的南韓實力派演員李帝勳驚喜現身，他不僅大方分享自己的選包喜好，也透露這次來台最想吃的食物，訪問過程中也數度放送手指愛心、帥氣笑容，迷翻台下粉絲。

▲▼ 李帝勳驚喜來台曬愛包，帥氣放送愛心 。（圖／品牌提供）

今年以夯劇《模範計程車2》人氣再爆升的「演技天才」李帝勳，7月才來台舉辦粉絲見面會兼慶生，今日又快閃來台為愛牌Delvaux新店開幕站台。他今日穿著白襯衫外罩針織背心搭配條紋西裝褲，展現不同劇中的斯文帥氣氣質，還將本季全新黑色「Pin City」包袋斜揹在胸前，打造造型亮點更增添率性感。

▲▼ 李帝勳驚喜來台曬愛包，帥氣放送愛心 。（圖／記者張毓容攝）

他一出場就以靦腆笑容和各種手指愛心、臉頰愛心讓現場粉絲心臟爆擊，受訪時更嘴甜表示「今天天氣不太好，但大家還是願意來看我，真的很謝謝你們，也覺得非常幸福，能跟大家一起度過這樣的時光！」對台灣美食有深刻印象的他也透露上次來台吃到了雞排，今天則開出菜單想吃牛肉麵，「如果可以吃到有很濃郁湯頭、上面放了很多肉的牛肉麵，感覺就非常幸福！」

被問到什麼時刻最有自信，他表示如果當天穿著很帥氣就會很有自信，或是「在做自己擅長、比較拿手的事情，能夠散發出一些自己的內涵的時候，都會比較有自信。」主持人陳明珠大讚像是今天穿得很帥氣，李帝勳也反問自己今天揹的包包如何，現場粉絲立刻用韓文狂讚他很帥，讓他開心到用中文笑說「謝謝！謝謝你們！」

▲▼ 李帝勳驚喜來台曬愛包，帥氣放送愛心 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李帝勳驚喜來台曬愛包，帥氣放送愛心 。（圖／記者張毓容攝）

被讚穿得很帥的他也分享，自己一直都很喜歡Delvaux，除了今天身上揹的Pin City包袋，他還很喜歡L'XXL包袋，「因為尺寸比較大，什麼都可以放，不管是穿西裝或是去運動的時候都可以搭配」，很實用又很棒。被問到若是要送包包，他立刻想到媽媽，他挑選了限量款「Mini Fireworks」，認為包款很優雅、手工很精緻，包款設計看起來很喜氣，送媽媽感覺很不錯。

關鍵字：

李帝勳, 模範計程車, Delvaux, 包包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

12星座8月運勢！超級藍月碰上金星逆行　獅子顧好財務、天蠍和平分手

12星座8月運勢！超級藍月碰上金星逆行　獅子顧好財務、天蠍和平分手

韓星超強帶貨！(G)I-DLE薇娟曬美腿摘Jimmy Choo代言人、多賢被MK簽下

韓星超強帶貨！(G)I-DLE薇娟曬美腿摘Jimmy Choo代言人、多賢被MK簽下

星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2 安格斯12星座一周運勢7／31-8／6　巨蟹離職前再想想、天秤低調一點 星巴克外送「2杯打6折」　85度C「買4送2」倒數兩天 懶婦開箱／露營季、颱風季都好用　PHILIPS 600W行動電源內外兼優 常越減越胖？營養師曝「容易減肥失敗5原因」　大包裝食物是陷阱 多囊性卵巢好困擾？營養師教「6大飲食調整重點」：改吃白肉 5雙防水鞋讓雨天不再溼答答　短靴美美出門、抽繩設計超方便

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面