超準！你最想泡在哪一色的溫泉？精準測出你「內心渴望」

記者曾怡嘉／綜合報導

又是忙碌的一天，忙到沒時間好好去思考內心的想法，《小紅書》一個超準的溫泉心測，讓你從中挑一種溫泉顏色，就能秒測出你內心的渴望與聲音。

▲心理測驗看出你內心渴望。（圖／品牌提供，以下同）

#閉上眼睛感受一下，你最渴望泡在什麼顏色的溫泉裡呢？

A.紅色



B.橘色



C.黃色



D.草綠色



E.湖水綠



F.粉紅色



G.淺藍色



H.紫色



I.深藍色

---------（完整解析如下）

選擇A紅色的你

你整個人充滿能量與活力，這只有兩種可能，若不是精力充沛，就是疲憊過了頭，身體需要吃飽睡好來減緩壓力，離開過度疲勞的環境。

選擇B.橘色的你

你是團體中的開心果，要試著在人前和人後都能維持著愉悅的心情，獨處時的自在也很重要，有時也要為自己想一想。

選擇C.黃色的你

最近處在一個混亂期，內心渴望學一些東西，有時候想太多會讓人心煩意亂，告訴自己不要多想，別停止充實自己，一切上天自有安排。

選擇D.草綠色的你

你很有女性領導力，喜歡和諧的互惠關係，很懂得和人相互合作，這是你的強項，現在是一個轉變的過程，轉變期會有點辛苦，但撐下去就是你的。

選擇E.湖水綠的你

活得真實是你內心渴求，做自己會讓你感到放鬆，別隱藏內心真實想法，做些真心喜歡的事情，來平衡累積的負能量。

選擇F.粉紅色的你

你很在意別人對你的看法，總是給別人無條件的愛，請記得也要一樣的愛自己，把自己放在第一順位，才能付出真正的愛。

選擇G.淺藍色的你

你擁有豐沛的創造力，內心有很多情感想表達出來，請做真心喜歡的事情和創作，讓那些隱藏在心中無法表達的感受，可以被看見。

選擇H.紫色的你

最近著迷於修身養性，練習將大愛落實在生活之中，努力灌溉他人的同時，記得別讓自己累過頭，給自己多一點時間休息。

選擇I.深藍的你

你擁有絕佳的觀察力，喜歡把事情掌握在手中，才覺得有安全感，請試著練習信任生命中的未知，一切都是最好的安排。