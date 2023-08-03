不只孕婦需要！營養師教吃「6種高葉酸食物」減少發炎反應

▲營養師建議可用藜麥取代精緻澱粉主食，幫助補充葉酸。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

說到葉酸，應該不少人第一反應都是備孕期、孕婦才要補充，但營養師周麗就建議，一般人平時也要補補葉酸，因為葉酸可以幫助維持大腦健康、預防心臟病、減少炎症反應等，還可以和維生素B12一起促進骨髓紅細胞的生成、預防巨芽球性貧血，還能降低高同型半胱胺酸血症的風險。她就分享6種富含葉酸的天然食物，建議平時可以常吃、多吃。

＃香菜（葉酸含量：148.8mg/100g）



香菜的優勢在於大家通常都是生吃，因為葉酸對熱敏感，烹飪之後容易損失，所以生吃香菜可以得到更多葉酸。

＃菠菜（葉酸含量：169.4mg/100g）



菠菜不僅葉酸含量高，其葉黃素、玉米黃素的含量更是高達12mg/100g，也就是說100g菠菜就能滿足人體全天葉黃素的需求，常吃對眼睛也很有好處。

＃藜麥（葉酸含量：186.6mg/100g）



被封為「超級食物」的藜麥，其膳食纖維、維生素B1和礦物質鉀、鐵、鋅的含量都優於許多主食。營養師建議可把藜麥用來替換精緻白飯、麵條，對身體健康的好處多多。

＃黃豆（葉酸含量：210mg/100g）



豆類的葉酸含量都很高，黃豆是其中典型代表，就連以黃豆為原料製成的豆製品，葉酸含量也很高，像是腐竹的葉酸含量就達到了186.6mg/100g。而黃豆又是植物性蛋白中少有的優質蛋白來源，營養師建議可適當地用豆製品替換肉類，能幫助身體減輕負擔。

＃綠豆（葉酸含量：286.2mg/100g）



綠豆的葉酸含量比黃豆高，且綠豆的鉀含量尤其豐富，像是現在夏天天氣真的很熱，喝上一碗綠豆湯，不僅消暑，還能補葉酸、補電解質又能補水，一舉多得。

＃莧菜（綠莧菜葉酸含量：330.6mg/100g，紅莧菜葉酸含量：419.8mg/100g）



莧菜可說是「葉酸王者」，尤其紅莧菜的葉酸含量還高於綠莧菜，但是紅莧菜有個缺點：草酸含量太高，會影響礦物質鈣和鐵的吸收，因此營養師建議吃莧菜的時候，可以先汆燙過再烹飪。

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