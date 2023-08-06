fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／55歲伊能靜教「三伏天瘦身」，53535喝水法很管用

>

▲▼伊能靜教「三伏天瘦身」，53535喝水法很管用 。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

▲55歲伊能靜保養愛美不手軟，凍齡狀態讓人羨慕。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近三伏天保養很夯，伊能靜日前就在《小紅書》分享自己的三伏天瘦身法，她分享三伏天是消耗體內脂肪速度最快的時期，同樣的運動會比其他時期燃燒脂肪的速度提高很多，她列出以下幾點跟著做，一起在夏天瘦下來！

#調整飲食順序

所謂的調整飲食順序就是將早、午、晚餐分門別類吃，像是早餐可以選擇碳水，像是玉米、地瓜、南瓜、紫薯等；午餐選擇蛋白質，像是鮮蝦、雞胸肉、牛肉、豆腐等；晚餐選擇維生素，像是生菜、羽衣甘藍、花椰菜、黃瓜和番茄等。

#改變飲食習慣

盡量別碰碳酸飲料和奶茶，甜點和小蛋糕等，記得多喝常溫水，建議實行53535飲水法，也就是在三餐飯前30分鐘先喝下500cc的水，一餐就會少吃42卡的熱量，這樣連續3個月，就可以多減2公斤，然後在2餐中間喝300cc的水，這樣加起來一天就能喝到2100cc水量了，另外補充水果要避免高糖水果，像是荔枝、芒果、葡萄都不適合減重吃，建議吃蘋果、番茄、藍莓、莓果類是非常好的選擇。最後吃東西需要細嚼慢嚥，這樣能讓大腦提前收到吃飽了的訊號，對於控制食慾很有幫助。

▲▼伊能靜教「三伏天瘦身」，53535喝水法很管用 。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

#調整生活習慣

她分享自己堅持每天快走，每天維持在1萬步左右，空調調到26度，吹冷氣能讓我們待在恆溫的環境裡，不需要調節自己體內的熱量，睡前也建議泡澡和泡腳，流汗後補充溫水剛剛好，另外每天都會喝蜂蜜冬瓜水、薏仁檸檬蜂蜜水，幫助排除水腫。

關鍵字：

伊能靜, 減重, 三伏天

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到岔路還是肚臍？　秒測你待人處事的真實態度

超準心測！第一眼看到岔路還是肚臍？　秒測你待人處事的真實態度

《玉骨遙》任敏古裝造型拉垮顏值　「私服穿搭」超反差秒被圈粉

《玉骨遙》任敏古裝造型拉垮顏值　「私服穿搭」超反差秒被圈粉

冒白髮又掉髮？營養師教吃「6種養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

冒白髮又掉髮？營養師教吃「6種養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索 星巴克熊熊貨櫃車禮盒太可愛　YOKU MOKU中秋禮盒美翻 LG推一體成型洗乾衣機　寬度60公分「同步歐系」主打小家庭 85度C限定8／5「咖啡第二杯25元」　cama推兩杯88折優惠 交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 芭比粉難駕馭？瑪格羅比、Lisa高段位「粉色穿搭」　5招化身人間芭比

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面