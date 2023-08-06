星．變美／55歲伊能靜教「三伏天瘦身」，53535喝水法很管用

▲55歲伊能靜保養愛美不手軟，凍齡狀態讓人羨慕。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近三伏天保養很夯，伊能靜日前就在《小紅書》分享自己的三伏天瘦身法，她分享三伏天是消耗體內脂肪速度最快的時期，同樣的運動會比其他時期燃燒脂肪的速度提高很多，她列出以下幾點跟著做，一起在夏天瘦下來！

#調整飲食順序

所謂的調整飲食順序就是將早、午、晚餐分門別類吃，像是早餐可以選擇碳水，像是玉米、地瓜、南瓜、紫薯等；午餐選擇蛋白質，像是鮮蝦、雞胸肉、牛肉、豆腐等；晚餐選擇維生素，像是生菜、羽衣甘藍、花椰菜、黃瓜和番茄等。

#改變飲食習慣

盡量別碰碳酸飲料和奶茶，甜點和小蛋糕等，記得多喝常溫水，建議實行53535飲水法，也就是在三餐飯前30分鐘先喝下500cc的水，一餐就會少吃42卡的熱量，這樣連續3個月，就可以多減2公斤，然後在2餐中間喝300cc的水，這樣加起來一天就能喝到2100cc水量了，另外補充水果要避免高糖水果，像是荔枝、芒果、葡萄都不適合減重吃，建議吃蘋果、番茄、藍莓、莓果類是非常好的選擇。最後吃東西需要細嚼慢嚥，這樣能讓大腦提前收到吃飽了的訊號，對於控制食慾很有幫助。

#調整生活習慣

她分享自己堅持每天快走，每天維持在1萬步左右，空調調到26度，吹冷氣能讓我們待在恆溫的環境裡，不需要調節自己體內的熱量，睡前也建議泡澡和泡腳，流汗後補充溫水剛剛好，另外每天都會喝蜂蜜冬瓜水、薏仁檸檬蜂蜜水，幫助排除水腫。