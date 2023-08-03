fb ig video ETtoday search mobile

《不斷更新》逾20間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

>

▲▼天氣 卡努颱風 外圍環流 天空雲層 台北時雨時晴 陸上警報。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卡努颱風外圍環流，台北時雨時晴，多間台北賣場也宣布停業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

卡努來襲8／3北北基與東部地區包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣宣布停止上班上課，今上午8時前也有部分百貨率先宣布停業，北部賣場最新營業狀態一次看。

百貨今(8／3)因卡努樹颱風營業時間一覽
台北市
台北101購物中心（觀景台、高空餐廳）　停業一天
SOGO忠孝館　停業一天
SOGO復興、敦化館　停業一天
SOGO天母店　停業一天
新光三越信義新天地　停業一天
新光三越天母店　停業一天
新光三越站前店　停業一天
新光三越南西店　停業一天
A13信義遠百　停業一天
京站時尚廣場　停業一天
微風信義、松高、南山　停業一天
微風廣場　停業一天
微風南京　停業一天
統一時代百貨　停業一天
IKEA內湖店　正常營業（瑞典餐廳延後至10點開店）
ATT4FUN　正常營業

新北市
新莊宏匯廣場　停業一天
遠百板橋中山　停業一天
板橋大遠百　停業一天
京站小碧潭　停業一天
比漾廣場　上午正常營業，下午視風雨狀況調整
汐止iFG遠雄廣場　停業一天（家樂福正常營業）
Global Mall環球購物中心中和店　停業一天
Global Mall環球購物中心南港車站　停業一天
Global Mall環球購物中心板橋車站　停業一天
Global Mall環球購物中心林口A9　停業一天

關鍵字：

卡努, 颱風假, 停業, 百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

《不斷更新》逾20間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

《不斷更新》逾20間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

卡努來襲　SOGO宣布台北4店停業一天　網友讚爆「良心百貨」

卡努來襲　SOGO宣布台北4店停業一天　網友讚爆「良心百貨」

「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

超準！你最想泡在哪一色的溫泉？精準測出你「內心渴望」 交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你 卡努來襲北北基停班課　台北101高空餐廳宣布停業一日 不只孕婦需要！營養師教吃「6種高葉酸食物」減少發炎反應 李俊昊在台行程改變！受颱風影響「adidas活動延後」粉絲別撲空 楊祐寧當二寶爸「行李箱空間留給妻女」　自招在月子中心和老婆拌嘴 男神李帝勳驚喜來台曬愛包！帥氣放送愛心迷翻全場　喊話最想吃1美食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面