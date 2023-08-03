《不斷更新》逾20間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

▲卡努颱風外圍環流，台北時雨時晴，多間台北賣場也宣布停業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

卡努來襲8／3北北基與東部地區包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣宣布停止上班上課，今上午8時前也有部分百貨率先宣布停業，北部賣場最新營業狀態一次看。

百貨今(8／3)因卡努樹颱風營業時間一覽

台北市

台北101購物中心（觀景台、高空餐廳） 停業一天

SOGO忠孝館 停業一天

SOGO復興、敦化館 停業一天

SOGO天母店 停業一天

新光三越信義新天地 停業一天

新光三越天母店 停業一天

新光三越站前店 停業一天

新光三越南西店 停業一天

A13信義遠百 停業一天

京站時尚廣場 停業一天

微風信義、松高、南山 停業一天

微風廣場 停業一天

微風南京 停業一天

統一時代百貨 停業一天

IKEA內湖店 正常營業（瑞典餐廳延後至10點開店）

ATT4FUN 正常營業



新北市

新莊宏匯廣場 停業一天

遠百板橋中山 停業一天

板橋大遠百 停業一天

京站小碧潭 停業一天

比漾廣場 上午正常營業，下午視風雨狀況調整

汐止iFG遠雄廣場 停業一天（家樂福正常營業）

Global Mall環球購物中心中和店 停業一天

Global Mall環球購物中心南港車站 停業一天

Global Mall環球購物中心板橋車站 停業一天

Global Mall環球購物中心林口A9 停業一天