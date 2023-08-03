NIKE熱門鞋2千有找！官網快閃「季中特惠再打7折」服飾、配件都降價

▲NIKE於官網帶來「季中特惠」 。（圖／翻攝自NIKE官網）

記者鮑璿安 ／台北報導

颱風天不便外出居家網購最安全，運動品牌NIKE於官網帶來「季中特惠」，此次特價品項多達562項，涵蓋鞋款、運動服飾、配件等，民眾可在特惠價格上再使用優惠代碼，即有額外7折。舉例Nike Air Force 1、Nike Winflo 10女款路跑鞋最低價2千元有找。

▲Nike Winflo 10女款路跑鞋 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Nike Air Force 1 '07 Next Nature女鞋。（圖／翻攝自NIKE官網）



此次「季中特惠」的規則是任購 2 件商品以上，即可使用促銷代碼「 SALE30 」再享特惠商品7 折優惠。效期為當地時間至 2023年 8月 6日 晚上23:59。且促銷代碼僅能在 Nike.com 和 Nike 應用程式使用，折扣僅適用於特惠商品 （襪款除外）。

像是經典熱門鞋款Nike Air Force 1 '07 Next Nature女鞋原價NT$3400降至NT$2,719，使用代碼 SALE30 即可用 NT$1,903 的優惠價格入手。Nike Dunk 高筒 Premium女鞋原價NT$4300，現搭配優惠代碼以NT$2,106 的優惠價格入手 。





▲New Balance邀請新生代演員各務孝太與家人，首次合體推出父親節特輯 。（圖／品牌提供）

因應即將到來的父親節，New Balance則是邀請新生代演員各務孝太與姊姊各務禮美奈攜手型男酷爸各務俊治，首次合體推出父親節特輯，跨世代詮釋NB Essentials與 NB ATHLETICS系列服飾新品，結合休閒日常與運動元素，創造更多不同穿搭的可能性。三人分別穿上外型搶眼的9060與具有時髦厚底的CT302鞋款新色，散發自信魅力。