楊紫瓊甜蜜公開「非典型婚紗」細節！　出動Schiaparelli打造逼真人臉馬甲

記者鮑璿安／台北報導

60歲奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）與77歲法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）喜結連理，在親友見證下完婚，稍早楊紫瓊在個人IG與粉絲分享這份喜悅，公開了多張婚禮畫面，禮服細節也終於曝光，出自義大利高訂品牌Schiaparelli，有別常規婚紗，加入了超現實「人臉」，散發楊紫瓊獨特氣質。





▲楊紫瓊與尚陶德（Jean Todt）喜結連理。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

楊紫瓊在婚宴上捨棄一線精品白紗，穿著香檳色馬甲拼接禮服，非常規的婚紗造型更顯她的獨特美，由楊紫瓊好友Schiaparelli創意總監Daniel Roseberry 操刀設計，將「人體珠寶」的概念完美融入禮服中，透過不規則珍珠、金扣掛飾以及金屬感裝飾品拼湊出人臉模樣，如堅毅盔甲般與服飾共同生長，楊紫瓊套上這件馬甲，搭配拖曳及地的修長禮服，緊緊挽著尚陶德的手步入人生下一階段。

▲Schiaparelli以標誌性的人體珠寶風格為楊紫瓊打造婚服。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

楊紫瓊則在貼文寫下：「謝謝我親愛的大哥 Diego 和 Daniel ，給我驚艷的 @schiaparelli 幸福臉裝扮，以陶德先生和太太的身分打招呼。」其實楊紫瓊在許多重要場合中都選擇Schiaparelli服飾，像是今年2月的「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards, SAG），楊紫瓊就穿上Schiaparelli2023年春季高級訂製系列，綴滿金色亮片的超現實禮服成功抱回電影類最佳女主角，可見她對於Schiaparelli的情有獨鍾，陪伴她走過每個人生重要時刻。

▲ 楊紫瓊穿著Schiaparelli2023年春季高級訂製系列綴滿金色亮片的禮服 。（圖／路透社）