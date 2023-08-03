fb ig video ETtoday search mobile

楊紫瓊甜蜜公開「非典型婚紗」細節！　出動Schiaparelli打造逼真人臉馬甲

>

記者鮑璿安／台北報導

60歲奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）與77歲法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）喜結連理，在親友見證下完婚，稍早楊紫瓊在個人IG與粉絲分享這份喜悅，公開了多張婚禮畫面，禮服細節也終於曝光，出自義大利高訂品牌Schiaparelli，有別常規婚紗，加入了超現實「人臉」，散發楊紫瓊獨特氣質。

▲Schiaparelli，楊紫瓊 。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

▲Schiaparelli，楊紫瓊 。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

▲楊紫瓊與尚陶德（Jean Todt）喜結連理。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

楊紫瓊在婚宴上捨棄一線精品白紗，穿著香檳色馬甲拼接禮服，非常規的婚紗造型更顯她的獨特美，由楊紫瓊好友Schiaparelli創意總監Daniel Roseberry 操刀設計，將「人體珠寶」的概念完美融入禮服中，透過不規則珍珠、金扣掛飾以及金屬感裝飾品拼湊出人臉模樣，如堅毅盔甲般與服飾共同生長，楊紫瓊套上這件馬甲，搭配拖曳及地的修長禮服，緊緊挽著尚陶德的手步入人生下一階段。

▲Schiaparelli，楊紫瓊 。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

▲Schiaparelli以標誌性的人體珠寶風格為楊紫瓊打造婚服。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

楊紫瓊則在貼文寫下：「謝謝我親愛的大哥 Diego 和 Daniel ，給我驚艷的 @schiaparelli 幸福臉裝扮，以陶德先生和太太的身分打招呼。」其實楊紫瓊在許多重要場合中都選擇Schiaparelli服飾，像是今年2月的「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards, SAG），楊紫瓊就穿上Schiaparelli2023年春季高級訂製系列，綴滿金色亮片的超現實禮服成功抱回電影類最佳女主角，可見她對於Schiaparelli的情有獨鍾，陪伴她走過每個人生重要時刻。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／路透社）

▲ 楊紫瓊穿著Schiaparelli2023年春季高級訂製系列綴滿金色亮片的禮服 。（圖／路透社）

關鍵字：

楊紫瓊, Michelle, 尚陶德, Jean TodtSchiaparelli

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

《不斷更新》逾30間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

《不斷更新》逾30間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你

交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你

NIKE熱門鞋2千有找！官網快閃「季中特惠再打7折」服飾、配件都降價

NIKE熱門鞋2千有找！官網快閃「季中特惠再打7折」服飾、配件都降價

卡努來襲　SOGO宣布台北4店停業一天　網友讚爆「良心百貨」 「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追 超準！你最想泡在哪一色的溫泉？精準測出你「內心渴望」 卡努來襲北北基停班課　台北101高空餐廳宣布停業一日 不只孕婦需要！營養師教吃「6種高葉酸食物」減少發炎反應 李俊昊在台行程改變！受颱風影響「adidas活動延後」粉絲別撲空 男神李帝勳驚喜來台曬愛包！帥氣放送愛心迷翻全場　喊話最想吃1美食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面