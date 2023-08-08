說・流行／Lyst 2023第二季排名大洗牌！Loewe拿雙冠王、白背心引領靜奢風

記者鮑璿安／專題報導

權威時尚電商平台LYST最新發表了2023年第二季（Q2）最受歡迎時尚品牌，代表最熱門品牌和產品的季度排名，結果出爐！兩項排名皆由Loewe拔得頭籌，首度奪下最熱門品牌，由凱莉詹納 (Kylie Jenner) 加持過的Anagram 背心更成為本季度最熱門的產品，《ET FASHION》來解讀榜單，預見下一季流行趨勢。

Loewe 如何贏得Q2最受歡迎時尚品牌？

▲Loewe以歐洲西南方的西班牙小島「Ibiza」為靈感打造的Paula’s Ibiza 2023 系列 。（圖／翻攝自品牌IG）

作為最古老的奢侈品牌之一，Loewe 在今年第二季的搜尋度提升19%之多，在創意總監 Jonathan Anderson 的領導下，首次擊敗了PRADA奪得第一。原因其實不難聯想，品牌以歐洲西南方的西班牙小島「Ibiza」為靈感打造的Paula’s Ibiza 2023 系列擁有亮眼銷售表現，旗下草編包受到一票死忠時髦愛好者追捧。品牌更為天后碧昂絲的世界巡演打造訂製造型、請到韓團 NCT 成員 Taeyong 擔任最新的全球品牌大使，緊扣時下話題，使得品牌聲勢一路直上。

Versace快速上升、Louis Vuitton獲得名人效應

▲Pharrell William超強人脈，邀請蕾哈娜拎上Speedy包包助陣。（圖／翻攝自品牌IG）

值得關注的最熱門時尚品牌第三名則是Versace，與第一季相比大幅度上升5位，主要歸因於品牌與人氣歌姬 Dua Lipa 共同設計「 Versace La Vacanza」系列，拉攏了年輕世代，實現收入兩位數增長。而菲董Pharrell William接任Louis Vuitton男裝設計總監後首秀2024春夏男裝大秀，破天荒邀請Jay-Z＋Beyoncé夫婦連袂出席，名人效應果然不俗，幫助品牌提升至第 11 位，也讓廣大時尚迷關注他接下來的表現。

Loewe Anagram 背心爆紅

▲Loewe Anagram 背心成為本季度最熱門的產品 。（圖／翻攝自品牌IG）

此外，名媛凱莉詹納 (Kylie Jenner) 身上出現的Loewe Anagram 背心更成為本季度最熱門的產品，第二位緊追在後則是超模Bella Hadid 和 Kaia Gerber穿過的Onitsuka Tiger Mexico 66 運動鞋，在該平台上產生了超過 1.13 億次瀏覽。受到Quiet luxury「靜奢風」持續影響，可發現榜單內出現The Row、Loro Piana這類極簡品牌，完全與Y2K背道而馳，沒有鮮明色彩改以設計感和實用度取悅消費者，依然獲得了成功，默默改寫流行趨勢。

LYST 2023 Q2 最熱門時尚品牌TOP 20：



1. Loewe

2. Prada

3. Versace

4. Miu miu

5. Bottega Veneta

6. Valentino

7. Saint Laurent

8. Moncler

9. Gucci

10. Dior

11. Louis Vuitton

12. Dolce & Gabbana

13. Diesel

14. Burberry

15. Jacquemus

16. Balenciaga

17. Skims

18. Nike

19. Fendi

20. JW Anderson