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美麗華公告提前至晚上8點打烊　網友罵爆「8點要幹嘛？」

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▲大直美麗華,大直百貨公司。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大直美麗華今仍正常營業，後又被網友諷刺提早打烊時間太晚。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡惠如／綜合報導

卡努颱風來襲，北北基宣布放颱風假，北部百貨業者面臨3年後首個颱風襲北，都採取嚴陣以待的態勢，從昨晚到上午9時前，共有超過20間百貨賣場宣布8／3停業一日，部分開店賣場在官網都被網友留言負評，而美麗華在近4時宣布賣場提前至晚上8點結束營業，更反被網友痛批「缺乏同理心」。

以往颱風來襲，百貨業者總在最後一刻判斷情勢，宣布是否放颱風假，昨晚新莊宏匯廣場率先表示8／3休館，引出許多網友留言表示貼心，SOGO百貨則在上午6時許宣布旗下4間百貨停業一天，開出連鎖百貨第一槍，也被網友讚爆，約莫有超過30間北部百貨因應颱風停業。

而有營業的百貨賣場包括比漾廣場、CITYLINK約在下午3時許，也分別宣布提早至下午4時與5時提前打烊，內湖美麗華也在近4時宣佈，賣場將營業至晚上8時提前打烊。比正常到晚上10時的營業時間提早2個小時。

對此網友也在底下留言表示「8點讓所有服務人員，富貴險中求吧！缺乏同理心」、「黑心商人」、「8點到底要幹嘛」。

而天母大葉高島屋也在下午近5時表示，8／3營業時間提前至下午8時打烊。

關鍵字：

卡努, 颱風假, 停業, 百貨, 提早打烊, 美麗華

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