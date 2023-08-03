小米父親節優惠8／3開跑　新品「無線洗車機」2千元搞定

▲小米推出父親節新品，包括洗車機與熱買商品打氣機第二代。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米針對父親節來臨，從8／3起8／8日推出優惠活動，祭出上百款明星商品優惠之外，新品Xiaomi無線洗車機、Xiaomi電動打氣機 2與Xiaomi電動刮鬍刀 S101也同步登場，消費特定商品或滿額，再加送迷你雙肩包、小米手環等贈品。

Xiaomi 無線洗車機採一體式設計，機身重量僅約1.3公斤，搭載可拆式2000mAh大容量電池，能擺脫電源線的束縛，可支援IPX6防水等級，提供最強2.4MPa自吸式強力水壓，出水量最高可達180L/h，將皂液罐與槍桿組件整合一體，搭配五合一多功能噴頭，提供直線沖洗、常規清潔、大範圍沖洗、高壓沖洗、與噴灑泡沫等五種出水模式，以滿足清洗汽車、植物澆水、沖洗窗戶或清洗冷氣等多功能用途，售價1,995元。

而之前在台熱賣到一度缺貨的小米打氣機，現也推出第二代，主打全新內部結構設計及高功率磁性馬達，充氣速度較前一代快上約25%，最快只要8分鐘就能充飽一條空輪胎，採用19mm合金壓鑄缸體，充氣壓力可達150psi，提供6種預設充氣模式，到達數值即自動停止充氣，無需持續看管，使用更方便，內建2000mAh鋰離子電池，可支援Type-C充電埠，售價995元。

電動刮鬍刀 S101採用三組雙環刀網，各具18片刀片，比單環設計進鬚面積更大，能夠節省刮鬍時間，浮動式刀頭可提供6種不同刮鬍角度，以因應不同臉型輪廓，充電最快僅需1.5小時，並可供最長連續2個月每天進行1分鐘的快速刮鬍，售價455元。

業者表示，「小米父親節」優惠期間，於小米商城下單，前88個訂單金額滿38,888元的用戶，即贈價值1,095元的小米手環 8。此外，官方商城也推出內含無線洗車機與電動打氣機 2的「出行大禮包」，購買即贈價值165元的限量小米迷你雙肩包。

居家業者台隆手創館近期也針對懂生活的型男爸推出選禮清單，包括可隨時沖泡咖啡的手沖咖啡機、打出綿密泡沫的啤酒發泡機等，讓你今年爸爸節禮物多點心意跟新意。

Oceanrich X7 3 in 1 旋轉手沖咖啡機，許多五星級飯店也有採用，自帶304不銹鋼飲用杯及貼心隔熱矽膠，無論是輕旅行或外出攜帶，甚至是在家都能輕鬆做出一杯手沖咖啡，手沖茶飲也沒問題，售價1,880元；日本Toffy Premium 音波啤酒發泡機，每秒4萬次超音波震動打出超細緻泡沫，讓爸爸在家喝酒也能很講究，且可同時還能製作兩種美味調酒，外型簡約時尚，且免插電攜帶也便利。隨附保冷劑，戶外活動也能自在享用沁涼飲品，原價4,990元，台隆手創館特價3,980元。

iBRIDGE 無線迷你多功能照明吸塵器，外型極簡時尚，卻有多工設計，具備吸塵、吹塵、抽氣，打氣多功能，也可輕鬆處理寵物毛髮，適用於各種尺寸的壓縮袋，內建雙LED照明功能，也可放於汽車內部便利清潔，售價1,490元。