fb ig video ETtoday search mobile

小米父親節優惠8／3開跑　新品「無線洗車機」2千元搞定

>

▲小米父親節新品。（圖／品牌提供）

▲小米推出父親節新品，包括洗車機與熱買商品打氣機第二代。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米針對父親節來臨，從8／3起8／8日推出優惠活動，祭出上百款明星商品優惠之外，新品Xiaomi無線洗車機、Xiaomi電動打氣機 2與Xiaomi電動刮鬍刀 S101也同步登場，消費特定商品或滿額，再加送迷你雙肩包、小米手環等贈品。

Xiaomi 無線洗車機採一體式設計，機身重量僅約1.3公斤，搭載可拆式2000mAh大容量電池，能擺脫電源線的束縛，可支援IPX6防水等級，提供最強2.4MPa自吸式強力水壓，出水量最高可達180L/h，將皂液罐與槍桿組件整合一體，搭配五合一多功能噴頭，提供直線沖洗、常規清潔、大範圍沖洗、高壓沖洗、與噴灑泡沫等五種出水模式，以滿足清洗汽車、植物澆水、沖洗窗戶或清洗冷氣等多功能用途，售價1,995元。

▲小米父親節新品。（圖／品牌提供）

而之前在台熱賣到一度缺貨的小米打氣機，現也推出第二代，主打全新內部結構設計及高功率磁性馬達，充氣速度較前一代快上約25%，最快只要8分鐘就能充飽一條空輪胎，採用19mm合金壓鑄缸體，充氣壓力可達150psi，提供6種預設充氣模式，到達數值即自動停止充氣，無需持續看管，使用更方便，內建2000mAh鋰離子電池，可支援Type-C充電埠，售價995元。

▲小米父親節新品。（圖／品牌提供）

電動刮鬍刀 S101採用三組雙環刀網，各具18片刀片，比單環設計進鬚面積更大，能夠節省刮鬍時間，浮動式刀頭可提供6種不同刮鬍角度，以因應不同臉型輪廓，充電最快僅需1.5小時，並可供最長連續2個月每天進行1分鐘的快速刮鬍，售價455元。

業者表示，「小米父親節」優惠期間，於小米商城下單，前88個訂單金額滿38,888元的用戶，即贈價值1,095元的小米手環 8。此外，官方商城也推出內含無線洗車機與電動打氣機 2的「出行大禮包」，購買即贈價值165元的限量小米迷你雙肩包。

居家業者台隆手創館近期也針對懂生活的型男爸推出選禮清單，包括可隨時沖泡咖啡的手沖咖啡機、打出綿密泡沫的啤酒發泡機等，讓你今年爸爸節禮物多點心意跟新意。

▲父親節居家單品。（圖／台隆手創館、無印良品提供）▲父親節居家單品。（圖／台隆手創館、無印良品提供）

Oceanrich X7 3 in 1 旋轉手沖咖啡機，許多五星級飯店也有採用，自帶304不銹鋼飲用杯及貼心隔熱矽膠，無論是輕旅行或外出攜帶，甚至是在家都能輕鬆做出一杯手沖咖啡，手沖茶飲也沒問題，售價1,880元；日本Toffy Premium 音波啤酒發泡機，每秒4萬次超音波震動打出超細緻泡沫，讓爸爸在家喝酒也能很講究，且可同時還能製作兩種美味調酒，外型簡約時尚，且免插電攜帶也便利。隨附保冷劑，戶外活動也能自在享用沁涼飲品，原價4,990元，台隆手創館特價3,980元。

▲父親節居家單品。（圖／台隆手創館、無印良品提供）▲父親節居家單品。（圖／台隆手創館、無印良品提供）

iBRIDGE 無線迷你多功能照明吸塵器，外型極簡時尚，卻有多工設計，具備吸塵、吹塵、抽氣，打氣多功能，也可輕鬆處理寵物毛髮，適用於各種尺寸的壓縮袋，內建雙LED照明功能，也可放於汽車內部便利清潔，售價1,490元。

▲父親節居家單品。（圖／台隆手創館、無印良品提供）

關鍵字：

小米, 父親節優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

《不斷更新》逾30間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

《不斷更新》逾30間百貨8／3宣布停業　最新營業狀況一次看

交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你

交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你

NIKE熱門鞋2千有找！官網快閃「季中特惠再打7折」服飾、配件都降價

NIKE熱門鞋2千有找！官網快閃「季中特惠再打7折」服飾、配件都降價

卡努來襲　SOGO宣布台北4店停業一天　網友讚爆「良心百貨」 「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追 超準！你最想泡在哪一色的溫泉？精準測出你「內心渴望」 卡努來襲北北基停班課　台北101高空餐廳宣布停業一日 不只孕婦需要！營養師教吃「6種高葉酸食物」減少發炎反應 李俊昊在台行程改變！受颱風影響「adidas活動延後」粉絲別撲空 美麗華公告提前至晚上8點打烊　網友罵爆「8點要幹嘛？」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面