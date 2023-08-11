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小蜂農注意！免費換臉蛋專用蜂蜜繃帶霜　全新嬌蘭皇家蜂王乳蜂蜜修護「黑白霜」白霜救粗皮、黑霜一夜回彈

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▲▼ 蜂蜜,嬌蘭,皇家蜂王乳,繃帶霜,乳霜。（圖／品牌提供）

▲擁有「臉蛋塑身衣」之稱的皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜／黑霜，儘管跟著全球8/1同步上市才短短幾天，台灣專櫃已有不少死忠愛用者搶先預約體驗！（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／綜合報導

蜂蜜權威法國嬌蘭，採用珍稀純淨島嶼蜂蜜

▲▼ 蜂蜜,嬌蘭,皇家蜂王乳,繃帶霜,乳霜。（圖／品牌提供）

全球數一數二以「蜂蜜」為肌膚打造高效修護科技的法國嬌蘭（GUERLAIN），繼升級版雙導精華與蜂王乳平衡油等品項，近日再次為旗下頂級皇家蜂王乳系列，推出全新升級的黑白雙將——皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜／黑霜！有「蜂蜜繃帶黑白霜」之稱的乳霜，配合現代人日常夜間所處的不同環境與保養模式，除了帶來宛如絲綢般瞬效吸收的清爽感，更為肌膚帶來隱形繃帶的包覆修護感，就算白天保養後上妝亦或是夜間厚敷使用，都要讓所有熱愛以嬌蘭獨有「動態黑蜂修護科技」寵愛自己的愛用者，感受肌膚健康穩定且透亮回彈的有感體驗。

之所以被譽為「蜂蜜權威」，來自於嬌蘭帶領的研發團隊前後耗時10多年時間研究實驗，精確挑選出對肌膚特別有效的各式蜂蜜與蜂王乳成分，並結合全球各地如烏埃尚島黑蜂的高濃度蜂蜜、獨家蜂王乳，以及法國科西嘉島、希臘伊卡利亞島、芬蘭奧蘭島等地強大活性的零污染蜂蜜，經過重重比例調配，終於打造出品牌獨有的「動態黑蜂修護科技」，將原本的蜂蜜修護配方升級至「類醫美」效果，還給肌膚原有的柔嫩光采。

蜂蜜擬真繃帶+熱融冰封絲綢製程，給肌膚全方位的修護屏障

▲▼ 蜂蜜,嬌蘭,皇家蜂王乳,繃帶霜,乳霜。（圖／品牌提供）

▲全新研發的「熱融冰封絲綢製程」與蜂蜜擬真繃帶，為強力升級的皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜／黑霜帶來絲綢般的吸收修護力。

全新升級的新品皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜／黑霜，以「蜂蜜繃帶」為靈感，再注入3倍防禦力的動態黑蜂修護科技，更透過全新研發的「熱融冰封絲綢製程」，以完美高溫及高速調合油水，確保形成親膚性極高、宛如第二層肌膚質地的輕盈乳霜，最後再將精選的超強活性蜂蜜精萃鮮活保存於乳霜中，才能造就出輕輕一秒就瞬間為臉部肌膚帶來如蜂蜜繃帶般的包覆感，活性成分也能瞬間釋放開來滲透肌底，抵抗外界環境或時光帶來的老化威脅，更要為肌膚帶來全方位的修護屏障。

此外，為了帶來更有感修護的強大升級表現，嬌蘭也新添「微分子玻尿酸」、「撫紋促彈六胜肽」兩種專業護膚成分，為底層肌膚帶來滿滿含水量、找回健康皮膚應有飽滿度的同時，再協同動態黑蜂修護科技擺脫過去老化痕跡，為不同型態的肌膚，共同打造「愈活愈年輕」的保養機密。

皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜 #粗皮變嫩皮 #亞洲混合皮救星

▲▼ 蜂蜜,嬌蘭,皇家蜂王乳,繃帶霜,乳霜。（圖／品牌提供）

▲皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜以高濃度蜂蜜打造「粗皮變嫩皮」的驚喜修護力，還給粗糙肌原有的細緻柔嫩。

然而，要想追上肌膚老化的速度，就不能再像過去一樣「一罐用到底」！黑白雙將之一的「皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜」，特別採用由烏埃尚島黑蜂生產、富含珍貴多酚與氨基酸的高濃度蜂蜜，高活性的特質強調能為粗糙肌膚帶來久違的滑嫩透亮。過去或許只是追求「喝飽水」的肌膚，但蜂蜜修護白霜給的更是滿滿的蜂蜜營養，日常使用約一個月後，經嬌蘭團隊實證能大幅提升肌膚明亮度，原有的粗糙老化膚質也變得加倍細緻彈潤，簡直要比醫美來得更有感而且不怕皮肉痛。

皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜 #一夜回彈 #一夜躺贏

▲▼ 蜂蜜,嬌蘭,皇家蜂王乳,繃帶霜,乳霜。（圖／品牌提供）

▲皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜，柔軟、緊緻輪廓，撫平細紋，幫助肌膚恢復彈性。

「皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜」，在原有的烏埃尚島蜂蜜成分中，再添入高度濃縮的伊卡利亞蜂蜜，由於富含在地礦物質成分，特別能在肌膚可以好好放鬆休息的夜間，帶來更加乘、更密集的修護作用，就像邊睡邊享受時間長達8小時的臉部SPA，隔天醒來以清水洗臉，就能在鏡中迎接煥然一新、潤澤透亮的自己！肉眼「看得見」的改變，讓黑霜更多了「急救熬夜霜」的救星稱號，當肌膚因為不可避免的熬夜，而有乾燥、暗沉粗糙、黑眼圈、細紋等問題爬上臉，就讓黑霜駐守一晚，強力掃蕩所有可能致老的肌膚危機。

皇家蜂王乳系列超高效專業級保養程序，帶給肌膚強大修護力

▲▼ 蜂蜜,嬌蘭,皇家蜂王乳,繃帶霜,乳霜。（圖／品牌提供）

值得一提的是，無論白霜或黑霜，經嬌蘭團隊實證也能帶來宛如「幫臉蛋穿塑身衣」對抗地心引力的驚喜表現。無論白天黑夜，放心派出修護力大增的黑白蜂蜜繃帶霜鎮守最在乎的肌膚，讓黑白雙將帶來1+1>2的密集保養體驗，重新喚回膚質原有的活力與細緻，即使時光在走，也能將柔嫩光滑的肌膚強力固守在最美好的狀態。同步搭配皇家蜂王乳平衡油3G，獨特組合形成了一道神奇的保養程序，將無限強大的力量集中灌注在肌膚逆齡。在每款產品的抗老性能共同作用下，嬌蘭這套專業級方案針對老化表徵發揮先進的修護效果。

免費換臉蛋專用蜂蜜繃帶霜！體驗黑白霜即戰力

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▲▼蜂蜜,嬌蘭,皇家蜂王乳,繃帶霜,乳霜。（圖／品牌提供）

關鍵字：

蜂蜜, 嬌蘭, 皇家蜂王乳, 繃帶霜, 乳霜

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