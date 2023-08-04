亮・珠寶／BLACKPINK貼身戒公開　Jennie、Jisoo沒鑲鑽款照樣吸睛

▲Jennie宣傳保時捷車，穿迷你裙裝配XPD車靴又甜又帥，不忘搭配香奈兒Coco Crush 18K白金戒指。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK聲勢如日中天，4位成員不僅事業、感情動向備受關注，舞台上與私生活的時尚穿搭也成為全球粉絲模仿的對象，她們帶貨力驚人，各個都有一線時尚品牌與珠寶代言，即便華服首飾穿戴不完，她們依然有貼身戒指捨不得摘下，成為日常生活的幸運物。

▲Jennie時時戴著香奈兒Coco Crush 18K白金戒指，98,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）



Jennie的香奈兒戒指

被封為「人間香奈兒」的Jennie是香奈兒（CHANEL）Coco Crush珠寶廣告的女主角，出席活動或私生活也是Coco Crush戒指不離身，即使是未鑲鑽款式，依然存在感十足，因為金質戒上裝飾經典菱格紋交織圖案，此招牌圖騰源自Coco Chanel香奈兒女士對於馬術的熱愛，她發現騎師的夾克與馬鞍運用菱格紋設計使坐騎時更舒適，因此在服裝、包款設計逐漸加入此元素。

▲Jisoo無論登上舞台表演或休閒穿搭，總是卡地亞Trinity戒指不離身。（圖／翻攝sooyaaa__IG）





▲Jisoo戴卡地亞經典款的Trinity戒指，49,900元。（圖／翻攝卡地亞官網）



Jisoo的卡地亞戒指

剛剛認愛35歲男星安普賢的Jisoo，是卡地亞（Cartier）品牌大使，讓她總是戴牢牢的經典之作為路易卡地亞（Louis Cartier）於1924年打造的Trinity三環戒，以18K金、玫瑰金與白金三色金製作的靈動環圈，構成線條比例和諧的戒指，她選沒有鑲鑽的款式，依然吸引眾人目光。

▲ROSÉ自拍亮出天天戴的Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽戒指。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）





▲Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽戒指，298,000元。（圖／Tiffany提供）

ROSÉ的Tiffany鑽戒

身為Tiffany & Co.全球代言人，ROSÉ常戴的珠寶除了中性風格的HardWear、Lock系列，曝光度最高就是Tiffany Edge系列寬版鑽戒了，簡潔線條繞成雙排並鑲美鑽，再由一道18K金扣住雙排鑽交會處，展現個性美，成為她自拍照中的亮點。

▲Lisa旅行時疊戴兩款寶格麗Serpenti Viper 18K玫瑰金戒指。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa佩戴的寶格麗Serpenti Viper 18K玫瑰金戒指鑲孔雀石和鑽石，194,600元。



Lisa的寶格麗蛇戒

代言寶格麗（BVLGARI）多年的Lisa，經常戴著B.zero1系列項鍊，而戒指則挑中Serpenti Viper 18K玫瑰金戒指，其優雅弧線猶如蛇環繞指間，結合鑲嵌孔雀石與鑽石的鱗片設計，流露魅惑氣息，由於是細緻的窄版設計，她又疊搭同款鑲嵌不同寶石的戒指，雙戒合體更有氣勢。