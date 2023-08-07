5個上班族質感小物！水晶燈招財又療癒　可提式文件盒秒變收納達人

實習記者劉于禎／綜合報導

上班族總是日復一日，時常需要盯著螢幕，苦悶的做著相同的事，這時就需要一些小物來緩解壓力，提升你的工作效率，5個職場必備小物實用性與風格兼具，螢幕架與水晶岩燈更是Pinkoi站內票選的高人氣，是社會新鮮人最值得入手的單品。

WOOLI 小清新螢幕架

螢幕架真的很重要！除了能架高螢幕，減緩低頭導致的肩頸痠痛之外，支架下的空間更能用來收納，讓你維持桌面整潔，而這款胡桃木螢幕架超有質感，還附有抽屜讓你分類收納，集實用和美觀於一身，CP值超高。

▲WOOLI 小清新螢幕架。（圖／Pinkoi提供，下同）

ANJI 聚財 X 招財 X 達標 水晶岩燈

上班就是為了賺錢啊！是不是常常覺得努力賺錢月底還是吃土？或是覺得常常熬夜加班但KPI還是沒達標，這時候就需要水晶來給你祝福，水晶有招財、納福的寓意，黃綠紅三色水晶聚集一起能量更強，也可滴上自己喜歡的精油讓空間芳香，淨化負能量，不論是視覺、嗅覺或心理都能得到療癒、放鬆。

▲ANJI 聚財 X 招財 X 達標 水晶岩燈，77折NT$1,680。



日本天馬 可提式文件收納盒

日本天馬的可提式文件收納盒絕對是職場救星，智慧收納的格局把文具、文件放在一起更好收取，1+3的防水收納架讓桌面變更乾淨，可直式、橫式放置，更貼心附有提把功能，拎著就走提高工作效率，成為辦公室收納達人。

100Thinks Color4玩轉卡套

不論是交通卡或是磁卡，都是上班族不可或缺的物品，每次在緊要關頭總是要在包包裡翻找好久，真的超麻煩，這時就需要這款玩轉卡套，雙面感應讓兩張卡放在一起也不擔心消磁，伸縮設計掛包包、頸掛一拉即用，直橫共用讓你隨心切換不費力。

▲100Thinks Color4玩轉卡套。（圖／100-thinks官網）



simplewood 胡桃木旋轉名片盒

還在手忙腳亂的使用傳統名片夾嗎？快來試試這款旋轉名片夾，一滑一抽，一氣呵成超級絲滑，讓別人對你投射羨慕的眼神，盒上還能刻上自己喜歡的文字，由內而外打造專屬於你的名片夾。

▲simplewood 胡桃木旋轉名片盒。（圖／Pinkoi官網）

加碼推薦

3ZeBra 三隻斑馬 deepinn 砭石溫感按摩儀

每天盯著螢幕，敲著鍵盤讓你肩頸痠痛，砭石溫感按摩儀辦公室絕對要放一個，具有刮痧、按摩的功能，利用電動發熱、震動原理來達到舒緩疼痛的效果，不管是敲打鍵盤的手，久坐造成脂肪堆積的臀部、腿部，以及維持同一個姿勢導致痠痛的肩頸和背部都能使用，幫助舒緩痠痛、趕走疲勞感。

▲deepinn 砭石溫感按摩儀。（圖／3ZeBra 官網）