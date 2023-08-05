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85度C限定8／5「咖啡第二杯25元」　cama推兩杯88折優惠

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記者蔡惠如／綜合報導

颱風過後大家都需要輕鬆一下，85度C為迎接自家在台19周年慶，在8月初祭出多重回饋活動，其中促銷最深的就是8／5，當天「限定10小時」於門市購買大杯咖啡系列，可享第二杯25元優惠，最高可打到6.3折，而同時間cama也祭出88節優惠，限時3天特定品項2杯可打88折，星巴克數位優惠活動也正進行，用手指滑滑手機抽張買一送一吧！

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲85度C祭出19周年慶優惠。（圖／業者提供）

85度C在8月份歡慶19周年，於8／5當天，全台門市從上午10點到晚上10點，大杯咖啡系列第二杯25元。此外，在8月每周五咖啡日中大杯咖啡系列第二杯半價，會員在門市單筆一次買2張以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就可抽Xpark水族館門票，每周抽出5位幸運兒共20名；8月底前也限量推出烘焙坊「500元胖卡」，憑卡可消費麵包商品588元，現賺88元，且無使用期限。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲cama也針對父親節推出3天回饋。（圖／業者提供）

cama café自8／5起至8／8父親節，連續4天於實體門市購買特大杯經典拿鐵，可享2杯88折優惠，消費者只要使用手機註冊cama會員APP並登入，不限資格即可領取優惠券。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

▲八月星巴克持續祭出買一送一好康。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克在8／9前持續推出「My Summer Collection 收藏夏天 數位體驗」活動，只要登入特定網址，參加數位小遊戲，就有機會可抽買一送一、第二杯半價、2杯6折等優惠券，每個帳號天天都可抽一次，只要輕鬆滑下手機優惠就手到擒來，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8／11。請注意部分門市不提供此優惠（列表請見文章後方）。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

路易莎歡慶爸爸節，自8／14至8／30首次祭出好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲品第二杯半價，不含手沖及超越精品咖啡。且8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，口感具有百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁，原價140元，出示黑卡享優惠價105元。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克優惠活動不適用門市：
車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；台積電系列門市、松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、南科、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、台南麻豆。

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