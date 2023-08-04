李俊昊現身信義區千名粉絲擠爆！變白馬王子獻飛吻曝「一來就喝了珍奶」

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《歡迎來到王之國》男星李俊昊時隔11年再度來台，受邀出席adidas Originals CLUB三葉草復古原創派對 T-TOE家族上市記者會，因颱風影響，原定昨日舉行延後到今（4日）上午，現場仍有超過千名粉絲守候。李俊昊穿上白色運動西裝現身，展現超強男神魅力，熱情送上比心、飛吻，送滿福利給台灣粉絲。





▲李俊昊出席adidas三葉草復古原創派對。（圖／記者林敬旻攝）

李俊昊時隔11年再次來台，受訪時表示：「非常想念台灣，我一來就喝了珍珠奶茶，本來想說去夜市走走，但是因為有颱風就待在飯店裡，有吃了芒果冰，希望找個天氣好的時候來台北走一走，拍照、跟粉絲見面。」他本次造型以BLUE VERSION 米白色運動風成套式西裝搭配當紅SAMBA OG 白色鞋款，李俊昊說：「Samba 這款鞋穿起來很輕巧、簡約舒適，搭配各種衣服都很適合，在韓國也很受歡迎。」





▲李俊昊比心、送上飛吻給台灣粉絲。（圖／記者林敬旻攝）

李俊昊與潤娥主演的《歡迎來到王之國》即將要完結，他也特別感謝粉絲支持，「這部戲在台灣很受歡迎，開心又捨不得結束，聽到粉絲說很喜歡，我們一起觀賞剩下的部分。」他行程滿檔，今日活動結束後就會直接飛往日本準備巡迴演唱會，最後也不忘與粉絲喊話，「希望盡快跟大家見面」。

▲ adidas Originals T-TOE家族 。（圖／品牌提供）

此次李俊昊前來為迎接adidas Originals T-TOE 家族上市，包含高街經典代表 SAMBA 鞋款新配色、音樂時尚 GAZELLE 復古新色，以及首次在台上市的歐美街頭 HANDBALL SPEZIAL，標誌性 T 字頭鞋型設計，宣告年度復古風潮來襲。





▲New Balance邀請新生代演員各務孝太與家人，首次合體推出父親節特輯 。（圖／品牌提供）

因應即將到來的父親節，New Balance則是邀請新生代演員各務孝太與姊姊各務禮美奈攜手型男酷爸各務俊治，首次合體推出父親節特輯，跨世代詮釋NB Essentials與 NB ATHLETICS系列服飾新品，結合休閒日常與運動元素，創造更多不同穿搭的可能性。三人分別穿上外型搶眼的9060與具有時髦厚底的CT302鞋款新色，散發自信魅力。