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吹冷氣整晚也容易變老！一夜年輕3部曲打造緊緻拉提網

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

雖然說多數人都覺得夏日是美白的季節，但其實美白、保濕、抗老每天都在隨著年紀變化，應該要全年做到防護，以下就盤點最近多款厲害的抗老保養，每一款都選用最極致的科技成分，從使用感、效果都很有感，常常待在冷氣房裡面絕對需要更多呵護，以免乾紋上臉。

＃化妝水推薦：RéVive 激光活膚晶露

▲RéVive,肌膚之鑰,嬌蘭,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

向來以再生肌膚科學為主軸的RéVive，一瓶活膚霜全球狂銷，在今年夏季再度推出激光活膚晶露，超獨特的98：2黃金賦活比例，把晶光酵素複合果萃融合光采複合油，內含滿滿天然酵素成分，非常適合溫和煥膚，尤其是遇到吸收不好或是角質粗糙的時候，更是可以搭配化妝棉全臉濕擦，效果更有感，後續保養吸收更快速。

＃精華推薦：肌膚之鑰 塑妍逆引煥活菁萃

▲RéVive,肌膚之鑰,嬌蘭,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

資生堂旗下頂級優雅路線的肌膚之鑰，向來以溫柔又高效的滋養效果，深受許多大牌藝人與KOL喜愛，這次推出全新力作「逆齡瓶」，使用金黃賦活雙花精萃、植根新生精萃以及光采智能複合物，從裡到外滋養出潤澤光透的肌膚質感，從防禦、修護到緊緻拉提，等於一瓶就可以全方位抵抗老化問題，養出潤玉膚質，搭配前導明星商品激光瓶，年輕更升級。

＃乳霜推薦：嬌蘭 皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜

▲RéVive,肌膚之鑰,嬌蘭,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

從源頭守護蜜蜂，並友善環境培育出的純淨蜂蜜，找到修護力最強的頂級蜂王乳，嬌蘭再度推出修護黑霜，將大自然奇蹟的「伊卡里亞蜂蜜」濃縮之後，再放入經典烏埃尚島黑蜂蜂蜜，搭配微分子玻尿酸、撫紋促彈六胜肽，透過具有拉絲感的濃郁蜂蜜為肌膚塑造全方位緊緻彈力網，每一秒鐘都在對抗地心引力的下垂，往上提拉重現細緻緊密。

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關鍵字：

RéVive, 肌膚之鑰, 嬌蘭, 抗老, 保養

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