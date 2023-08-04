太欠買！留言免費抽肌膚之鑰2100元正貨　契爾氏蝦皮打到骨折有夠狂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

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＃肌膚之鑰 留言「生日快樂」免費拿妝前霜正貨

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＃契爾氏 百元折價券瘋狂灑

最受時下年輕人喜愛的契爾氏以簡約質感的文青風格，全球爆紅，最近在台灣蝦皮旗艦店更是滿周年，直接祭出多項優惠，只要在8月31日前，關注店鋪就能現領188元折價券，加入品牌會員，再享滿2888元打9折，重點是8月6日到8日，限時3天全店9折，可跟188元券、2888元打9折合併使用，簡直打到骨折的超殺優惠，這3天當然要立刻搶貨。

另外，還有多項可愛限定商品推出，超經典明星亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、冰河醣蛋白保濕霜直接換上台灣限定版包裝，骨頭先生與台灣黑熊搭擋萌度爆表，消費滿2800元就可以免費擁有環保隨行吸管杯，850ml容量真的超好裝，玻璃瓶身冷熱都能用，粗吸管還能安撫珍珠控每分鐘都想嚼動的焦躁，每杯飲料現省5元以上，當然要揪團掃貨。