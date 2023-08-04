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太欠買！留言免費抽肌膚之鑰2100元正貨　契爾氏蝦皮打到骨折有夠狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

受到颱風卡努外圍環流影響，接下來周末很可能會出現風大雨大的狀況，不想狼狽出門，在家也能美美逛好逛滿，以下就特選厲害網購優惠，折扣超狂還送獨家滿額贈，買化妝品完全不需要熱到流汗，吹冷氣輕輕鬆鬆等貨到家。

＃肌膚之鑰 留言「生日快樂」免費拿妝前霜正貨

▲肌膚之鑰,契爾氏,保養,周年慶,官網,優惠,。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰慶祝官網2周年，在網路舉辦線上活動，只要到官網註冊會員、FB指定貼文留言「肌膚之鑰　生日快樂！」就能抽柔光鑽白妝前霜正貨，新客更是獨家買5000元送500元，結帳輸入Birthday就能用，而且買滿1萬元還可以折到1000元，不用等到周年慶就有超殺優惠，底妝、保養幾乎全部都不雷，線上挑很可以，當然要趁現在入手。

＃契爾氏 百元折價券瘋狂灑

▲肌膚之鑰,契爾氏,保養,周年慶,官網,優惠,。（圖／品牌提供）

最受時下年輕人喜愛的契爾氏以簡約質感的文青風格，全球爆紅，最近在台灣蝦皮旗艦店更是滿周年，直接祭出多項優惠，只要在8月31日前，關注店鋪就能現領188元折價券，加入品牌會員，再享滿2888元打9折，重點是8月6日到8日，限時3天全店9折，可跟188元券、2888元打9折合併使用，簡直打到骨折的超殺優惠，這3天當然要立刻搶貨。

▲肌膚之鑰,契爾氏,保養,周年慶,官網,優惠,。（圖／品牌提供）

另外，還有多項可愛限定商品推出，超經典明星亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、冰河醣蛋白保濕霜直接換上台灣限定版包裝，骨頭先生與台灣黑熊搭擋萌度爆表，消費滿2800元就可以免費擁有環保隨行吸管杯，850ml容量真的超好裝，玻璃瓶身冷熱都能用，粗吸管還能安撫珍珠控每分鐘都想嚼動的焦躁，每杯飲料現省5元以上，當然要揪團掃貨。

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關鍵字：

肌膚之鑰, 契爾氏, 保養, 周年慶, 官網, 優惠

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