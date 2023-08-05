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金門質感文青咖啡廳　牽絲披薩當地人激推、福利社翻新老宅超美又好拍

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文／MENU美食誌

金門質感文青咖啡廳，在閩式建築內享用優質下午茶，翻新的老屋咖啡廳、古厝甜點店，讓你沉溺在復古及咖啡香氣中。

愜意甜點工作室
金門縣金沙鎮

隱身在巷弄古宅內的甜點店，店內販售非常有特色的高粱酒布朗尼，滋味十分特別。另外推薦清新酸甜的白雪檸檬塔及金門芋頭製成的白乳酪芋頭蛋糕。

▲愜意甜點工作室。（圖／美食客Ya-lun Yang提供）

加州咖啡屋
金門縣金城鎮

當地人激推的美式咖啡廳，簡約中帶有設計感。餐點多元，價格親民，CP值爆表，主打酥脆富有嚼勁的薄皮披薩，及招牌必點的牛肉漢堡。

▲加州咖啡屋。（圖／美食客拼圖提供）

蜉蝣咖啡 MAYFLY COFFEE
金門縣金城鎮

位於富康一村巷弄內，屬於外帶形式的咖啡店，每日甜點都會不太一樣，店家使用混合日曬及水洗的深焙阿拉比卡豆，甘醇微苦帶有層次，味道很棒！

▲蜉蝣咖啡 MAYFLY COFFEE。（圖／美食客xuan提供）

金山找咖啡
金門縣金城鎮

室內以黑色系為主，牆上有金門特色的風獅爺。店內餐點品項選擇多元，特別推薦外酥內軟，甜而不膩的香蕉巧克力冰淇淋鬆餅。

▲金山找咖啡。（圖／美食客蘆薈君提供）

膩珈琲
金門縣金沙鎮

膩珈琲有著金門最美咖啡廳之美稱，是由國軍福利社老宅改建而成，現為森林系網美咖啡廳，特別推薦檸檬生乳酪、肉桂捲及冰雷夢咖啡。

▲膩珈琲。（圖／美食客小聿西瓜提供）

浯日咖啡
金門縣金湖鎮

店內以白色系為主，搭配畫作和乾燥花做為裝飾品，走文青風格，推薦檸檬生乳酪蛋糕、青檸咖啡及小山園抹茶拿鐵。

▲浯日咖啡。（圖／美食客Tina提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 金門, 美食, 咖啡廳

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