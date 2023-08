打趴美國大牌！「美妝蛋天花板」竟是MIT　價格1／3不到、囤10顆都嫌少

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供、makeupforever IG

自從美國的beautyblender開發出美妝蛋之後,球型濕海綿成為底妝必備工具,可以創造出比手上更服貼、輕薄的妝感,用過的人都回不去;近年MIT品牌也陸陸續續推出不少厲害單品,別小看台灣實力,不僅選材用心,好用度更是直接超越美國原創,而且價格僅1/3不到,囤10顆都算少。

#J-LIN 植物降敏系列,售價259元

以美妝工具為強項的J-LIN,考量到美妝蛋對於環境以及肌膚可能造成的負擔,特別運用植物萃取成分取代化學製作原料,設計出不容易導致敏感的單品,同時採用天然可分解材質,為地球環境保護盡心力;別看它莫蘭迪的米色、灰色上面有顆粒點點,看似平平無奇,泡水之後簡直打趴國外大牌,超級柔軟的材質讓人誤以為摸到水母,按壓起來具有彈性卻不會過硬,可以更貼合肌膚、打造宛如真實膚質的底妝,同時又可以快速大面積輕拍,遇特價甚至200初就能入手,簡直「美妝蛋天花板」,掃光貨架不為過。

#點胭脂 拍拍海綿,售價199元

除了美妝蛋,具有厚度的胖胖海綿近年也很受歡迎,能泡水也能乾用的方便特性,人手幾乎一塊,台灣文創品牌點胭脂汲取永和三美人純熟的技術,與蝦皮購物聯手推出可愛風格的水滴型海綿,粉紅色背景躍上萌力十足的蝦小編,還有經典紅色緞帶,柔軟材質上妝更加快速,連臉部細節都可以輕鬆掌握。

#MAKE UP FOR EVER 全能美妝蛋,售價450元

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER除了是「底妝冠軍」之外,美妝蛋更是隱藏版好物,整顆米膚色的切角海綿,遇水之後立刻變大、柔軟,質地超級Q彈,完全不會過硬,重點是大面積的切角上妝非常細緻,可以讓粉底完全貼合肌膚,重點是以專櫃才500元不到的價格,真的很可以。