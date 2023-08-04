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打趴美國大牌！「美妝蛋天花板」竟是MIT　價格1／3不到、囤10顆都嫌少

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、makeupforever IG

自從美國的beautyblender開發出美妝蛋之後，球型濕海綿成為底妝必備工具，可以創造出比手上更服貼、輕薄的妝感，用過的人都回不去；近年MIT品牌也陸陸續續推出不少厲害單品，別小看台灣實力，不僅選材用心，好用度更是直接超越美國原創，而且價格僅1/3不到，囤10顆都算少。

＃J-LIN 植物降敏系列，售價259元

▲J-LIN,beautyblender,點胭脂,蝦皮購物,MAKE UP FOR EVER,美妝蛋,海綿,彩妝蛋。（圖／品牌提供）

以美妝工具為強項的J-LIN，考量到美妝蛋對於環境以及肌膚可能造成的負擔，特別運用植物萃取成分取代化學製作原料，設計出不容易導致敏感的單品，同時採用天然可分解材質，為地球環境保護盡心力；別看它莫蘭迪的米色、灰色上面有顆粒點點，看似平平無奇，泡水之後簡直打趴國外大牌，超級柔軟的材質讓人誤以為摸到水母，按壓起來具有彈性卻不會過硬，可以更貼合肌膚、打造宛如真實膚質的底妝，同時又可以快速大面積輕拍，遇特價甚至200初就能入手，簡直「美妝蛋天花板」，掃光貨架不為過。

＃點胭脂 拍拍海綿，售價199元

▲J-LIN,beautyblender,點胭脂,蝦皮購物,MAKE UP FOR EVER,美妝蛋,海綿,彩妝蛋。（圖／品牌提供）

除了美妝蛋，具有厚度的胖胖海綿近年也很受歡迎，能泡水也能乾用的方便特性，人手幾乎一塊，台灣文創品牌點胭脂汲取永和三美人純熟的技術，與蝦皮購物聯手推出可愛風格的水滴型海綿，粉紅色背景躍上萌力十足的蝦小編，還有經典紅色緞帶，柔軟材質上妝更加快速，連臉部細節都可以輕鬆掌握。

＃MAKE UP FOR EVER 全能美妝蛋，售價450元

▲J-LIN,beautyblender,點胭脂,蝦皮購物,MAKE UP FOR EVER,美妝蛋,海綿,彩妝蛋。（圖／品牌提供）

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER除了是「底妝冠軍」之外，美妝蛋更是隱藏版好物，整顆米膚色的切角海綿，遇水之後立刻變大、柔軟，質地超級Q彈，完全不會過硬，重點是大面積的切角上妝非常細緻，可以讓粉底完全貼合肌膚，重點是以專櫃才500元不到的價格，真的很可以。

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關鍵字：

J-LIN, beautyblender, 點胭脂, 蝦皮購物, MAKE UP FOR EVER, 美妝蛋, 海綿, 彩妝蛋

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