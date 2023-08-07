日韓瘋「透明膠框眼鏡」燒到台灣　不挑臉又顯瘦，休閒正裝都百搭

文／美人圈

眼鏡除了是素顏的必備品，因為疫情肆虐也成為隔絕病毒的小工具，現在甚至成為修飾臉型的時尚單品！膠框眼鏡隨著復古潮流回流，尤其是透明膠框眼鏡，近幾年更成為韓妞、日妞穿搭的一部分！今天要來介紹2023「透明膠框眼鏡」的穿搭推薦，讓你也能零失誤跟上潮流！

▲疫情後「透明膠框眼鏡」掀起風潮。（圖／KlassiC.）

這股「透明膠框眼鏡」風潮近期也從日韓燒到台灣，國內外藝人都紛紛配戴上，打破了眼鏡經常一秒變書呆子的觀念，搖身一變成為素顏的必備品！

▲透明膠框眼鏡成素顏必備品。（圖／KlassiC.、IG@kieunse，下同）

透明膠框眼鏡穿搭推薦

1：優雅唯美風

透明膠框眼鏡以不挑臉為特色，由時尚尖端走入大眾日常，無論是深淺色上衣都超百搭！像全明星運動會女神胡祖薇穿細肩帶平口，簡單又不失唯美的風格，或是穿搭教科書奇恩世的寬肩上衣搭配長裙，既優雅又時尚的感覺都很可以，膠框眼鏡讓整體多了些女人的溫柔，想嘗試優雅唯美風的朋友可以參考。

▲優雅唯美風。（圖／IG@zuweiii、@kieunse）

2：休閒運動風

透明膠框眼鏡除了是女性的時尚單品，男生配戴起來也能更有街頭感，搭配襯衫或一般外套，內搭素色T-shirt或帽T都非常適合！除此之外，也可以搭配現正流行的運動套裝、寬鬆的運動衣搭棉褲等都是很好的選擇，讓透明膠框眼鏡更能展現整體休閒運動風。

3：韓系簡約風

韓系簡約風是小編私心超級推薦的風格，搭上透明膠框眼鏡整個人的文藝氣息瞬間提升！夏天的時候可以像朴敘俊一樣，以一件簡單樸素的POLO衫搭上西裝褲或牛仔褲，再戴上飾品及透明膠框眼鏡，一秒搖身韓系歐巴；而奇恩世的針織上衣搭配寬褲，整體稍顯居家風但又不失韓系的感覺，也是大家可以嘗試的透明膠框眼鏡穿搭方式！

▲朴敘俊、奇恩世都戴上透明膠框眼鏡。（圖／IG@bn_sj2013、@kieunse）

4：居家慵懶風

很多人常說眼鏡不是一秒變書呆，不然就是一秒顯居家！但其實近幾年來居家慵懶風的風格也逐漸流行，只要穿對即使穿睡衣褲也能有自己獨特的時尚品味！柯佳嬿和王淨便是如此，居家的穿著、鬆散的頭髮，但卻沒有一絲在家常出現的邋遢感，反而更顯慵懶風外，也帶點女人的優美！

▲居家慵懶風正流行。（圖／IG@alicekochiayen、@_giglebellaaa）

5：正裝質感風

正裝質感風也很適合搭配透明膠框眼鏡！近年來，無論是要外出辦公或是平常和朋友相約出門等各種場合，西外及西褲總是不失禮儀又百搭！整體身形變更挺外，也不會給人很莊重嚴肅的感覺。其實這樣的正裝質感風真的超級適合搭配透明膠框眼鏡的，平常就習慣穿西外加西褲這樣組合的人，不妨嘗試看看透明膠框眼鏡這樣的風格，肯定一穿就回不去了啊！

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