謝金燕少女心噴發大吃Tiffany夢幻下午茶　滿滿罪惡感直奔健身房

▲謝金燕到上海的The Tiffany Blue Box Café喝下午茶，開心的表情超萌。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

記者陳雅韻／台北報導

電音女神謝金燕保養有術，無論是運動或飲食都相當講究，鮮少有放縱時刻，但近期造訪上海的香港廣場旗艦店The Tiffany Blue Box Cafe，讓她當場失守，坐下來品嘗夢幻奢華的Tiffany下午茶，吃起Tiffany Blue馬卡龍、蘑菇造型蛋糕，她說：「好吃、好拍但不好面對。」吃完立刻取消之後的行程，飛奔健身房。

▲Tiffany豪華下午茶套組讓謝金燕食指大動。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）





▲謝金燕品嘗她心中的重頭戲馬卡龍。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

Tiffany下午茶無論點心或餐瓷都相當精緻，讓飲食向來自律的謝金燕都甘心帶著罪惡感，享用一整套豪華下午茶，她也少女心噴發狂拍網美照，閉眼微笑又拿著Tiffany杯子拍照表情超萌，讓人忘了她的實際年齡48歲。

▲可愛的蘑菇造型蛋糕讓謝金燕忍不住合影留念。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕能逆齡生長，全是經年累月的認真運動與均衡飲食的成果，她近日亮出Versace粉紅新包時，穿著短版上衣與寬褲露出纖腰，傲人馬甲線就是她努力的最佳證明，因此享受完Tiffany豐盛的下午茶後，她直奔健身房運動，毫不懈怠。

▲謝金燕秀Versace新包，傲人纖腰也跟著搶鏡。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

