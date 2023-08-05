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LG推一體成型洗乾衣機　寬度60公分「同步歐系」主打小家庭

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▲LG寬度60公分一體成型洗乾衣機。（圖／業者提供）

▲LG在台推出寬度60公分一體成型洗乾衣機。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台洗衣機市場頗有斬獲的南韓品牌LG，去年主打美型一體成型「洗乾衣機」搶市，今年再擴大產品線，推出洗衣13公斤＋乾衣10公斤全新容量，強調寬60公分極窄美型設計，與歐系品牌同寬度，期望更深入台灣小家庭需求，售價79,900元起。

▲LG寬度60公分一體成型洗乾衣機。（圖／業者提供）

根據內政部人口統計資料顯示，台灣戶數呈現逐年增加的趨勢，相較2021年，台灣2022年的1至3人家戶數大幅提高，但3人以上戶數卻呈現下降趨勢，顯示台灣的家庭結構改變，小家庭已成為主流，且國人購屋面積愈來愈小，今年前4月平均買賣移轉面積為30.6坪，台北市甚至只剩下22.3坪。

小宅趨勢日漸明顯，針對想同時購買洗衣機與乾衣機的消費者，每年在台灣市場賣破6000台洗乾衣機的LG再推旗下小尺寸窄型產品搶市，相較於自家18公升容量的70公分寬度，13公升洗乾衣機寬度則再縮小至60公分，與歐洲大部分的家電寬度、現行櫥櫃規格相同，能更加靈活安置在小面積居家空間，但仍須考量供排水位置。

▲LG寬度60公分一體成型洗乾衣機。（圖／業者提供）

業者表示，LG WashTower AI智控洗乾衣機內建直驅變頻馬達，能偵測衣物材質與重量，透過AI大數據自動選擇最適合的洗衣行程，加上Smart Pairing 智慧行程配對，自動傳輸洗程資訊至乾衣機，自動選擇乾衣行程，只需按下開始即可啟動，讓衣物清潔一次完成，置中的觸控中央控制面板設計，可輕鬆同時操控上下雙機。

▲LG寬度60公分一體成型洗乾衣機。（圖／業者提供）

LG WashTowerAI 13公斤洗衣+10公斤乾衣智控洗乾衣機，提供冰瓷白售價79,900元；尊爵黑售價80,900元，以及石墨綠搭配雪霧白設計，售價82,900元。8／4於LG官方線上商城開放預購，8／20預購享98折，再送LG CordZero A9 K系列WiFi快清式無線吸塵器（A9K-PRIME）。

▲LG寬度60公分一體成型洗乾衣機。（圖／業者提供）

而歐系家電也正流行「瘦身」，伊萊克斯之前推出極適家居900與700型無線濕拖吸塵器，採用「淨汙分流清洗槽」清洗抹布，其清洗槽大小如同水桶一般，引發話題，近期再推「輕量」1.9公斤規格，讓消費者更輕鬆使用。

▲伊萊克斯在台發表極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。（圖／業者提供）▲伊萊克斯在台發表極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。（圖／業者提供）

「重量」是手持吸塵產品最重要的使用元素之一，因為「無線手持」強調的就是使用上的自由度與便利性，輕量化產品在高處吸塵、提拿過程中，不但可減輕手腕負擔，也能提供更好的吸塵靈活度與範圍，700輕量無線濕拖吸塵器搭配窄身拋光滾刷吸頭，比上自家900型的吸頭體積減少35%，可更靈活深入於家中角落，而一站式充電座可收納吸塵器完整配件，沒有因多款吸頭導致反讓家更亂的疑慮。

▲伊萊克斯在台發表極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。（圖／業者提供）

▲伊萊克斯在台發表極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。（圖／業者提供）

機內搭載智慧偵測裝置，自動偵測髒汙集塵量及機內管道狀況，滿載或阻塞時會啟動警示提醒，承襲濕拖吸塵器系列「免手洗淨汙分流系統」，以手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽，內外雙槽設計可讓淨水與汙水分離，自動清洗濕拖布髒汙，並快速將多餘水分刮乾，清潔完畢後汙水可從清洗槽側邊排水孔集中排出。極適家居700輕量無線濕拖吸塵器提供琥珀棕單色，售價16,900元。

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