fb ig video ETtoday search mobile

難以忘懷的七夕禮物！鮮花的浪漫永不過時　一起做銀飾超甜蜜

>

實習記者劉于禎／綜合報導

牛郎織女一年一度相會的日子即將到來，已經想好要怎麼和另一半來場印象深刻的約會了嗎？還是在苦惱要送什麼禮物，才能既有驚喜又有創意呢？以下幾種禮物風格，替你的約會加分，打造難以忘懷的情人節。

花束

鮮花的浪漫永不過時，而永生花更是永恆的浪漫，在浪漫的節日送花束雖然很老派，但還是會心動，其實不只女生喜歡收到花，男生收到花也是會很開心、印象深刻，這可能是他長這麼大以來第一次收到花，以後只要看到花就會想到，有這麼一個特別愛他的女孩送過他花束，想想就很浪漫呢。

▲▼情人節禮物。（圖／品牌官網）

▲一禮莊園 純純一心一意情鮮花束。（圖／一禮莊園官網）

▲▼情人節禮物。（圖／品牌官網）

▲艸弄 永生花束。（圖／艸弄官網）

客製化小物

客製化小物是節日不踩雷的最佳選擇，獻上獨一無二真摯的祝福，不論是似顏繪的情侶手機殼，或是愛情語錄小夜燈，都是超有愛又實用的禮物，每次使用都能想到另一半帶來的甜蜜。

▲▼情人節禮物。（圖／品牌官網）

▲LIGHTO 光印樣 生命的美好絮語小夜燈。（圖／Pinkoi）

▲▼情人節禮物。（圖／品牌官網）

▲似顏繪手機殼。（圖／FB@Good image故形象、IG@na.omiiiii_）

DIY甜蜜互動

情人節的約會行程，還是只有吃飯、看電影嗎？來點增進互動的體驗飾品DIY吧！平均製作時間大約1.5~3小時，一起親手製作彼此的情人節禮物超浪漫，從挑選款式、塑型、打磨到完成，就如同與另一半相識、相知、相愛、磨合到白頭偕老一樣，是非常有意義且獨一無二的禮物。

▲▼情人節禮物。（圖／品牌官網）

▲二毛銀 手做銀飾。（圖／IG@nimoujewelry）

▲▼情人節禮物。（圖／品牌官網）

▲MIX GENE混合基因 手做銀飾。（圖／MIX GENE混合基因粉絲專頁）

►相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

►跟上這波粉色風潮！LV七夕限定、GUCCI夯包　5款夢幻精品包必入手　

關鍵字：

七夕, 情人節, 約會, 創意, 禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

營養師曝「肥胖惡性循環」2大NG行為！不想越減越肥必做4件事

營養師曝「肥胖惡性循環」2大NG行為！不想越減越肥必做4件事

冒白髮又掉髮？營養師教吃「6種養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

冒白髮又掉髮？營養師教吃「6種養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

85度C限定8／5「咖啡第二杯25元」　cama推兩杯88折優惠 金世正眨眼嘟嘴秀包萌翻　10萬珍珠星星耳環也搶鏡 交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你 橋村炸雞排翻「外帶等3小時」見不到尾端　最熱賣TOP3大公開 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 Jennie高調坐跑車曬美腿！腳下藏超難駕馭「吸睛單品」掀潮流 亮・珠寶／BLACKPINK貼身戒公開　Jennie、Jisoo沒鑲鑽款照樣吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面