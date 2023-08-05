難以忘懷的七夕禮物！鮮花的浪漫永不過時　一起做銀飾超甜蜜

實習記者劉于禎／綜合報導

牛郎織女一年一度相會的日子即將到來，已經想好要怎麼和另一半來場印象深刻的約會了嗎？還是在苦惱要送什麼禮物，才能既有驚喜又有創意呢？以下幾種禮物風格，替你的約會加分，打造難以忘懷的情人節。

花束

鮮花的浪漫永不過時，而永生花更是永恆的浪漫，在浪漫的節日送花束雖然很老派，但還是會心動，其實不只女生喜歡收到花，男生收到花也是會很開心、印象深刻，這可能是他長這麼大以來第一次收到花，以後只要看到花就會想到，有這麼一個特別愛他的女孩送過他花束，想想就很浪漫呢。

▲一禮莊園 純純一心一意情鮮花束。（圖／一禮莊園官網）

▲艸弄 永生花束。（圖／艸弄官網）

客製化小物

客製化小物是節日不踩雷的最佳選擇，獻上獨一無二真摯的祝福，不論是似顏繪的情侶手機殼，或是愛情語錄小夜燈，都是超有愛又實用的禮物，每次使用都能想到另一半帶來的甜蜜。

▲LIGHTO 光印樣 生命的美好絮語小夜燈。（圖／Pinkoi）

▲似顏繪手機殼。（圖／FB@Good image故形象、IG@na.omiiiii_）

DIY甜蜜互動

情人節的約會行程，還是只有吃飯、看電影嗎？來點增進互動的體驗飾品DIY吧！平均製作時間大約1.5~3小時，一起親手製作彼此的情人節禮物超浪漫，從挑選款式、塑型、打磨到完成，就如同與另一半相識、相知、相愛、磨合到白頭偕老一樣，是非常有意義且獨一無二的禮物。

▲二毛銀 手做銀飾。（圖／IG@nimoujewelry）

▲MIX GENE混合基因 手做銀飾。（圖／MIX GENE混合基因粉絲專頁）