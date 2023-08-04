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金世正眨眼嘟嘴秀包萌翻　10萬珍珠星星耳環也搶鏡

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▲▼金世正戴TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲金世正是LONGCHAMP品牌大使，以充滿夏日氣息的白色長洋裝搭新包出席活動。（圖／翻攝clean_0828 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓全能女星金世正去年和安孝燮合作浪漫喜劇《社內相親》人氣飆升，近期新作《驅魔麵館2》也在Netflix熱播中，她趁勝追擊再宣布好消息，將開啟首場個人亞洲巡迴演唱會，當中包括台灣場，高人氣讓她受時尚圈矚目，接下法國品牌LONGCHAMP大使任務，出席活動時事業得意的好心情全寫在臉上，耳際的TASAKI彗星造型也跟著搶鏡了。

▲▼金世正戴TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲金世正眨眼表情很俏皮，TASAKI comet plus diamonds solo耳環也吸睛。（圖／翻攝clean_0828 IG）

金世正日前穿充滿夏日氣息的白色長洋裝出席LONGCHAMP發表會，拎著品牌與知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》推出的聯名系列迷你尺寸法鬥圖案摺疊包，活潑可愛，她同時搭配日本珠寶品牌TASAKI靈感源自彗星的TASAKI comet plus系列垂墜耳環，更顯俏麗。

▲▼金世正戴TASAKI 。（圖／翻攝IG）
▲金世正戴的TASAKI comet plus diamonds solo耳環，105,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

TASAKI comet plus系列除了金世正戴的垂墜式耳環，另有貼耳式耳環、手環、戒指與項鍊等豐富款式，各以圓潤珍珠或璀璨鑽石為主角延伸出星形輪廓，象徵明月與星光相襯，是日常或正式場合都能完美搭配的設計。

▲▼金世正戴TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲TASAKI comet plus系列設計靈感來自彗星，款式豐富。

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關鍵字：

金世正, LONGCHAMP, TASAKI

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