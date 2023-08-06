芭比粉難駕馭？瑪格羅比、Lisa高段位「粉色穿搭」　5招化身人間芭比

文／美人圈

伴隨《Barbie 芭比》真人版電影在2023年7月20日上映，全球各地都開始吹起一股粉紅熱潮！雖說芭比粉擁有一群死忠擁護者，但對部分女孩來說，這種配色還是令人聞風喪膽，駕馭不好直接飄俗氣感，想要破除死亡芭比粉魔咒？今天編輯就為大家整理出人氣女星BLACKPINK Lisa、虞書欣等的高段位「芭比粉穿搭法」，學起來立刻晉升人間芭比，回頭率直線上升。

▲《Barbie 芭比》真人版電影女主角瑪格羅比近期跑宣傳也展示多套經典芭比粉穿搭。（圖／IG@margotrobbieofficial）

▲(G)I-DLE、潤娥的粉色穿搭。（圖／IG@official_g_i_dle、@yoona__lim）

芭比粉穿搭法

1：搭配基本款不踩雷

配色搶眼大膽的芭比粉色，最直接且不用擔心會NG的穿搭法就是搭配「基本款單品」！如：T恤、丹寧牛仔褲、白裙等衣櫃日常款，不但可以避免粉色過於搶風頭的狀況，還能讓整體造型更顯活潑俏皮，相當減齡耐看！

▲選基本款單品絕不NG。（圖／IG@lalalalisa_m、@_imyour_joy、@jennierubyjane）

▲趙露思粉色長褲搭配白T，甜美又耐看。（圖／趙露思微博、IG@yerimiese）

2：同色系穿搭

One Tone同色系穿搭也是虞書欣、宋雨琦等女星私下最常見的搭配方式，運用同色但不同深淺的粉色系單品互相堆疊搭配，視覺上看起來就很和諧，且具延伸效果，身形比例瞬間抽高，高級又顯瘦，內行人必學。

▲同色系穿搭是女星最常見的搭配方式。（圖／IG@estheeerrrrr、@yuqisong.923、@superstar_jhs）

▲One Piece套裝與洋裝，簡單完成穿搭。（圖／IG@yuqisong.923、@noodle.zip）

3：小配件局部點綴

第一次嘗試芭比粉的女孩建議可以從小配件開始著手，局部點綴既能讓原本平凡無奇的造型多了一絲小亮點，又不會給人過於刻意的感覺，不論是包款、球鞋或是帽子都可以在無形中為穿搭增添豐富度！

▲粉色小配件增加亮點。（圖／IG@yuqisong.92、@_imyour_joy）

▲粉色包款。（圖／IG@趙露思微博、IG@newjeans_official）

4：黑粉搭配

當個性內斂的黑色碰上亮眼的粉色，兩者撞出的化學作用瞬間讓穿搭更出彩！此外，黑色可以中和掉粉色本來太過於夢幻的視覺效果，反而變得甜而不膩眼，直接讓你從一眾人中脫穎而出。

▲不出錯的黑粉搭配。（圖／IG@yerimiese、@estheeerrrrr）

▲黑粉搭配甜而不膩眼。（圖／IG@IG@dear.zia、@estheeerrrrr）

5：撞色對比

身為高手級穿搭達人自然不會甘於「粉＋黑」這種安全牌搭法，這時候不妨試試利用飽和藍色＋粉、鵝黃色＋粉等比較跳的配色組合來做相搭，甜美又帶有滿滿活力的撞色對比讓你成為路上最吸睛焦點。

▲（左）虞書欣、（右）秀英。（圖／IG@estheeerrrrr、@sooyoungchoi）

▲(G)I-DLE Minnie、孫藝真。（圖／IG@min.nicha、Naver）

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