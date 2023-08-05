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星巴克熊熊貨櫃車禮盒太可愛　YOKU MOKU中秋禮盒美翻

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▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

▲星巴克推出熊熊貨櫃車造型中秋禮超可愛啊，售價1,280元。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年中秋星巴克準備讓你萌萌噠！今（8／4）星巴克公布中秋禮相關商品，除了月亮相關設計之外，居然還有一台熊熊貨櫃車禮盒讓人眼睛一亮，滿滿的可愛細節真的一看就療癒，吃完點心之後還能拿來當居家置物小盒再加1分CP值，預購期間還送飲品買一送一小白單，準備要開啟星迷們的收藏魂。

▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

中秋節即將來臨，星巴克本次檔期以「Enjoy coffee everywhere」為主題，將中秋禮盒融入了在地的山景與獨有的動物，全新推出搭配品牌經典杯款、精緻玻璃盤的頂級「月光璀璨禮盒」，餅乾禮盒部分則有首次推出，以超可愛的Bearistas貨櫃車收納盒模樣，載著美味餅乾的「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」，總計26款包括月餅糕點、餅乾蛋捲、咖啡豆禮盒，於8／9起至9／19開放預購，期間購買指定禮盒可獲贈好友分享券。

▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

今年全新上市「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」，車內有兩隻萌萌的Bearista熊，以駕駛星巴克經典貨櫃車，載著美味的咖啡捲心酥為意象，陪伴顧客中秋賞月趣，不但貨車車門可開關，磁吸的Bearista熊玩偶也可拿出來，後照鏡則是2杯星巴克咖啡，充滿童趣的細節設計，送禮或是自己珍藏都很適合，還可拿來放居家小物。

▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

而星巴克去年推出的「玩味VIA禮盒」，受到不錯迴響，今年升級加入星巴克冰搖杯，綜合冰咖啡、茶、風味、黑咖啡的VIA全系列產品，讓消費者在家居家調理的樂趣。

▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

而每年中秋都會以爆美鐵盒設計，引發消費者蒐藏的日本甜點品牌YOKU MOKU，近期也發表最新中秋商品，以「芒草」為鐵盒設計主軸，在日本芒草被視為趨吉避凶的吉祥植物，蘊藏著祝福與感謝之心，鐵盒使用七層烤漆打造，細膩描繪出一對玉兔正享受著在月光下追逐的喜悅心情，為靜謐的秋夜增添活潑氣息。

▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

YOKU MOKU 2023中秋限定禮盒系列共有四款，包括「中秋限定原味雪茄蛋捲 20 入」、搭配巧克力薄片的「中秋限定金秋綜合禮盒 20 入」、內有夏威夷豆餅乾的「中秋限定雙拼禮盒 36 入」，以及「中秋限定三拼禮盒 64 入」內含原味雪茄蛋捲、雙層白巧克力薄片和雙層杏仁薄片，售價920元至2,800元不等，預購期間享2盒特價優惠。

▲星巴克造型中秋禮。（圖／星巴克、YOKU MOKU提供）

關鍵字：

星巴克, YOKU MOKU, 中秋

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