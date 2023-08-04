婁峻碩現身信義「李俊昊剛走」擔心粉絲不來　暖送焦凡凡戶外服飾　

記者鮑璿安／台北報導

信義區今（4日）星光閃閃，韓星李俊昊睽違11年飛來台參加活動，同時還有韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾進駐信義區商圈，邀請藝人婁峻碩站台全台首間直營概念店，他以機能性的寬鬆T恤現身，直到見到現場人潮才感到安心，笑說「以為颱風天粉絲都不會來了」。

▲婁峻碩站台國家地理服飾全台首間直營概念店。（圖／品牌提供）

婁峻碩今日造型都是自己一手挑選，他以「城市探險系列」落肩剪裁的寬鬆灰色T恤搭配機能布料褲裝，尤其是褲子的隱藏口袋設計讓他大讚：「口袋有拉鏈是我很愛的功能，因為平常出門不喜歡帶包包，錢包鑰匙剛好可以放進去。」

▲婁峻碩穿著品牌主打的「城市探險系列」 。（圖／品牌提供）

恰好韓星李俊昊上午同樣在信義區出席活動，吸引超過千名粉絲到場，李俊昊前腳剛走，婁峻碩是否感到有壓力？他笑說：「不要害我！」也特別感謝到場支持他的「婁力士」粉絲們，「我原本擔心有颱風，但大家還是都來了。」婁峻碩更承諾要為另一半焦凡凡挑選服飾當禮物，要送她自己身上這件灰色T恤，他坦言兩人偶爾會穿情侶裝，最近更開始嘗試戶外運動，會去爬爬象山，做些健康運動。

▲即日起至8月20日期間，於國家地理服飾全通路消費，單筆消費滿$8,000元即贈送迷你旅行箱肩背包。（圖／品牌提供）



國家地理服飾是由韓企業The Nature Holdings與華特迪士尼公司合作授權所推出的同名潮流生活品牌，結合機能性和時尚都會設計剪裁，未來將在台提供服裝、鞋包、行李箱及戶外露營用品的選擇，專為台灣打造的限定LOGO 涼感T恤也同步登場。

▲Nike Winflo 10女款路跑鞋 。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Nike Air Force 1 '07 Next Nature女鞋。（圖／翻攝自NIKE官網）



同時，NIKE「季中特惠」開跑，規則是任購 2 件商品以上，即可使用促銷代碼「 SALE30 」再享特惠商品7 折優惠。效期為當地時間至 2023年 8月 6日 晚上23:59。且促銷代碼僅能在 Nike.com 和 Nike 應用程式使用，折扣僅適用於特惠商品 （襪款除外）。