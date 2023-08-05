《玉骨遙》任敏古裝造型拉垮顏值　「私服穿搭」超反差秒被圈粉

文／美人圈

頂流男神肖戰主演的《玉骨遙》日前迎來大結局，但關於女主角「任敏」拉垮顏值的古裝造型依舊攻佔話題榜！先不管任敏髮型是不是真的讓人出戲，你知道脫下戲服的她其實是個穿搭高手嗎？日常私服從復古古著風到甜辣女孩風全都完美消化，根本行走穿搭教科書。今番編輯也整理出任敏出圈的穿搭風格，每一套都值得借鑑。

▲任敏在《玉骨遙》的造型掀起正、反兩派熱議！（圖／weibo@任敏，下同）

▲私下超懂穿的任敏是不少時尚大牌的寵兒。

《玉骨遙》任敏私服穿搭

1：粉嫩芭比風

本身肌膚白嫩的任敏駕馭起時下超夯「芭比粉」就很適合，不但凸顯氣色，整個人還更添少女氣息！初次嘗試這種高彩度粉色的女孩可以學任敏搭配基本款單品，像是不踩雷丹寧牛仔褲，就不會顯得芭比粉過於出頭搶鏡。至於比較進階的搭法，則可以利用對比色撞出視覺層次感，黃粉搭配看上去元氣滿滿，也很符合時下流行的多巴胺穿搭趨勢。

2：氣質仙女風

想要在初次約會留下好印象？任敏的氣質仙女風穿搭就要認真筆記了！利用合身但不過份緊身的One Piece連身裙去凸顯身型，同時V字領、平口剪裁還能露出絕美鎖骨線條，並且達到修飾胸型以及拉長臉部比例的作用，瞬間擁有人人稱羨的自然小V臉。

3：韓系小姊姊風

韓系穿搭最大精髓就是運用低飽和色系服飾以及日常常見衣櫃基本款層層疊加出造型豐富度，和諧配色還相當溫柔顯氣質，親和力十足！此外，韓妞衣櫃人手一件的碎花長洋裝任敏同樣也入手了，滿版印花可以有效轉移視覺焦點，浪漫的公主蓬袖還能修飾手臂和在意的掰掰袖，顯瘦又飄散成熟女人味。

4：清新自然風

夏天必備的白色小背心和T恤就是減齡助攻利器啦，簡單搭配短褲或是高腰牛仔褲就能營造出學生感的清新自然氛圍，是男生看了都會一見傾心！建議小隻女孩可以學任敏將衣服下襬紮進去或側邊綁個結變成短版上衣，這樣不但能有效凸顯纖細腰線，還能拉長下身比例，給人大長腿的氣勢。

5：鬼馬少女風

任何風格都妥妥拿捏的任敏就連鬼靈精怪、大膽又活潑的「鬼馬少女風」她也能撐出獨有味道！五彩繽紛的配色穿不好容易顯得俗氣，因此初次想要駕馭鬼馬少女風務必保持下身簡潔乾淨，否則很容易給人頭重腳輕的感覺。

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