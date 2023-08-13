日本女孩都戴透明系飾品！花椰菜冰塊超可愛、繡球花瓣復古又高級

實習記者劉于禎／綜合報導

今夏掀起的「多巴胺穿搭」你跟上了嗎？大膽繽紛的配色能促進多巴胺分泌，保持好心情，向來走文青、質感路線的日本女孩，則吹起透明系飾品風潮，彷彿冰塊一樣的清澈透感，視覺降溫立刻-5度，是最適合夏天的配件，以下推薦5個飾品品牌是你今夏的穿搭好夥伴。

lipattijewelry

喜歡天然礦石的人絕對不能錯過這家！lipattijewelry全店採用天然的礦石製作，每一顆礦石都是獨一無二，從髮夾、項鍊、耳環到胸針都可以挑選到喜歡的款式，沁涼的海藍寶石、蛋白石點綴金箔的表面與散發純淨光線的水晶，光看就治癒人心。

▲（左）lipattijewelry 寶石髮夾，NT$569、（右）水晶寶石太陽胸針。（圖／Pinkoi，下同）

kotta

樹脂經過巧手也能打造出如冰塊般的透明清涼，變成有質感的飾品，與金飾更是完美組合，一戴立即展現獨特的優雅韻味。

schaf

夏天就是生命力旺盛的季節，穿搭上當然也不能少，schaf將花朵完美的保存在飾品中，每一個飾品都是手工製作，戴出去永遠不用擔心撞款，富有新意又有質感。

artrier

artrier善於使用真花製作富有垂墜感的飾品，立體的花瓣配上金邊復古中帶著優雅，絕美的藍紫色繡球花與淡粉櫻花，推薦知性女孩一定要入手。

▲（左）繡球花瓣耳環、（右）櫻花耳環。

michicusa

吃貨女孩看過來！日本設計品牌michicusa除了將花朵包入樹脂外，也喜歡將一些可愛的元素融入透明立方體中，如以下兩款放進花椰菜及辣椒，獨特視覺就像製作冰塊一樣，十分的活潑可愛又消暑。

▲（左）花椰菜項鍊、（右）辣椒耳環。