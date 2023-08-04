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YG彩妝師教「韓女團定妝法」夏季也不脫妝：定妝噴霧有3正確用法

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▲▼ 彩妝師教定妝噴霧3正確用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲彩妝師分享定妝噴霧的3大用法，能幫助讓妝容更服貼持久。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

你是否也很疑惑為何韓國女團成員夏天在舞台瘋狂唱跳，在高清鏡頭下卻完全沒有浮粉、脫妝的狀況？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就表示，韓國人喜歡有光澤的妝感，不愛用蜜粉，想讓妝感持久不脫妝就要靠正確使用定妝噴霧，他就分享「韓國女團同款定妝法」，教你定妝噴霧的正確用法，輕鬆打造清透持久妝容。

▲▼ 彩妝師教定妝噴霧3正確用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃底妝輕透法

取適量粉底液後，往粉底裡噴兩泵定妝噴霧，在手背上均勻混合後再上臉，底妝上完後再噴一層定妝噴霧，這樣上出來的底妝會更服貼、持久，牢牢地扒在臉上。若是很容易出油的大油皮，或是想要加強霧面妝感的人，可以在定妝噴霧後再上一層蜜粉。

▲▼ 彩妝師教定妝噴霧3正確用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃眼妝持妝術

對不少人來說，想畫出細緻的眼線是件頭痛的事，不是容易手抖、線條不順暢，不然就是越畫越粗。朴東民建議可以使用刀鋒刷或是細節刷，用定妝噴霧噴濕再沾取眼線膏或是深色眼影，輕鬆勾勒出細緻眼線，這樣畫出來的眼線，線條乾淨又持妝，用手搓也不容易掉，尤其眼皮油、眼線容易暈開的人一定要學起來。

▲▼ 彩妝師教定妝噴霧3正確用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃全面定妝法

全臉妝容完成後，把定妝噴霧用X和T字型噴上全臉，幫助全臉妝容定妝，同時再加強底妝持久度。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 底妝, 定妝, 定妝噴霧, 秘訣, 用法, 持妝, 化妝師, 彩妝師

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