LIFE・經典／LG登月船咖啡機　結合現有膠囊系統帶來「混杯體驗」

▲LG Lab DUOBO。（圖／翻攝kickstarter官網）

記者蔡惠如／綜合報導

膠囊咖啡機已經成為許多人開啟一天的儀式之一，若使用者想玩出一點新意，不妨關注一款由LG實驗室推出的創新產品「DUOBO」，這款跳脫傳統設計的咖啡機，是以阿波羅11號為設計概念，在特別形狀的機身中可放入2個Nespresso膠囊，讓使用者可混合兩個膠囊的咖啡口味，玩出自己喜歡的口感。

當你覺得膠囊咖啡機不會再有什麼驚艷元素，DUOBO確實會讓人眼睛一亮，它像是個具有質感的太空擺飾，帶點時髦雅痞的風格，但它還有重要的用途，其設計靈感來自1969年的阿波羅11號登月船，形狀像一個太空模組形狀的咖啡機擁有三條腿，底部是DUOBO的底盤，上方甚至配備了一個螢幕，指導使用者完成整個過程，搭載500毫升的水箱，並有處理器精確控制著咖啡的冲泡、萃取和分層過程。

其三腳設計可以讓使用者調整「登月船」的高度，以配合不同形式的杯款，膠囊放置的位置以戲劇化的方式出現，像是好萊塢電影中主角登場的方式那樣，最特別的是它可以同時放置與沖泡2個咖啡膠囊，按下單純的沖泡鍵，將能看到萃取的咖啡從下方出現，像是火箭要升空一般。

內部晶片可將水溫準確的加熱到80度Ｃ，並可控制每個膠囊的個別水量，此外它也支援單一的膠囊模式，可只用一個膠囊沖泡單一口味的咖啡，或是依照自己喜好放置不同風味的兩款膠囊，做出自己喜好的客製化咖啡。

DUOBO的高度約為34公分，且支援藍牙與WiFi連線，使用者可下載特定APP，從手機端控制咖啡冲泡細部選項，此外還能查看專家挑選的咖啡配方，甚至可直接購買咖啡膠囊。DUOBO底部的面板則提供機身直接的操作，包括調整咖啡機的高度、選擇咖啡杯數，以及是否要一杯濃縮咖啡或一杯純黑咖啡等，有時甚至還會出現趣味的動畫，讓使用者能愈來愈喜愛這台「好朋友」。

目前DUOBO已在kickstarter集資平台上上架，集資價為449元美金、折合台幣約14,229元起。