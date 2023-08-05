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營養師曝「肥胖惡性循環」2大NG行為！不想越減越肥必做4件事

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▲▼ 營養師曝「肥胖惡性循環」2NG行為 。（圖／達志示意圖）

▲營養師列出容易造成「肥胖惡性循環」的2大錯誤行為，想成功瘦下來先改掉。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

減肥最痛苦的不是要控制飲食，而是少吃了還不瘦，甚至有時候還越減越肥！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，很多人在減肥時都是一味的少吃東西，但極端熱量赤字的情況下，很容易使減肥停滯，甚至復胖。他就指出會導致「肥胖惡性循環」的2種常見NG行為，同時也列出減肥一定要做的4件事，不想再減到發胖的人快記好。

▲▼ 營養師曝「肥胖惡性循環」2NG行為 。（圖／達志示意圖）

NG 1：少吃不運動

很多人會認為減肥時飲食佔70%，運動只佔30%，但蕭瑋霖表示其實飲食和運動都很重要，一味少吃很容易造成體重停滯，除非吃的更少，否則很難再降，到最後就會反彈。

NG 2：多吃不運動

這類型人平時在飲食上往往不忌口，等到某天真的意識到要減肥，就去嘗試極端的減肥方式，不吃東西或是吃得特別少，也許一開始體重會降，但只有一點，沒多久就容易放棄，開始亂吃、吃更多東西，導致又變胖。

▲▼ 營養師曝「肥胖惡性循環」2NG行為 。（圖／達志示意圖）

蕭瑋霖就提醒，想減肥一定要做到以下4件事。

＃增加運動

運動非常重要，除了可以增加熱量消耗，還可以幫助肌肉合成，建議一周至少要運動3次，每次30分鐘以上。

＃熱量赤字

要製造熱量赤字，但不能是極端的赤字，建議要先了解自己的基礎代謝率（BMR）及每日總消耗熱量（TDEE），計算看看自己一天該吃多少食物。

▲▼ 營養師曝「肥胖惡性循環」2NG行為 。（圖／達志示意圖）

＃飲食控制

蕭瑋霖就列出飲食控制上的關鍵，建議大家可從這3方面著手。

1.甜食、油炸物的攝取頻率一定要控制，一週要小於2次，每次吃一種品項就好。

2.精緻澱粉類食物可以比平常少一半，但同時蛋白質食物的份量要提高，豆、魚、蛋、肉類的食物可比平常多2個手掌的量，避免總熱量太低。

3.酒精是空熱量食物，一定要避免。

＃調整睡眠

最後蕭瑋霖也提醒，睡眠也很重要，睡眠不足容易造成「增加脂肪、減少肌肉」，建議每天都要睡滿至少7個小時，幫助體內荷爾蒙平衡。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 發胖, 肥胖, NG行為, 錯誤, 飲食, 營養師, 秘訣

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