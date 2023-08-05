冒白髮又掉髮？營養師教吃「6種養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

▲多補充頭髮頭皮所需營養素，預防掉髮、白髮還能養出健康好髮質。

記者張毓容／綜合報導 圖／達至示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

現代人工作生活忙碌、壓力大，加上飲食、作息習慣改變，不少人都有掉髮問題，甚至年紀輕輕就開始冒白髮，髮絲也容易乾枯、斷裂，髮質看起來好糟。營養師谷傳玲就分享6種「養髮食物」，富含養護頭皮、頭髮的必須營養素，多多攝取能幫助改善和預防掉髮、白髮問題，還能讓髮質變得強健、有光澤。

＃富含鐵的食物



缺鐵嚴重到貧血就會導致脫髮。平時可多吃牛肉、羊肉等紅肉和貝殼類海鮮、動物肝臟或鴨血等富含鐵的食物。

＃富含銅的食物

缺銅會影響黑色素形成，使頭髮容易發白。可多吃像是貝殼類海鮮、堅果、香菇和綠葉蔬菜等富含銅的食物來補充。

＃富含鋅的食物



缺乏鋅會使頭髮乾燥變脆、失去光澤，嚴重缺鋅也會導致脫髮。可多攝取紅肉、貝殼類海鮮和堅果等富含鋅的食物來補充。

＃富含維生素A的食物

缺乏維生素A會導致皮脂腺萎縮，使頭髮變得乾燥。想補充維生素A，建議每天多吃深綠色和橘黃色的蔬菜，這些食物富含的β-胡蘿蔔素可以在體內轉化成維生素A；另外，像是豬肝等動物肝臟也富含維生素A，建議每月吃2～3次，每次吃手掌大小份量即可。

＃富含必須脂肪酸的食物

必須脂肪酸包含亞油酸和α-亞麻酸，缺乏這兩種必須脂肪酸會導致頭髮顏色變淺，甚至掉髮。一般來說，亞油酸不容易缺，但很容易缺乏α-亞麻酸，營養師建議家中烹調油可增加富含α-亞麻酸的亞麻籽油、紫蘇油，也可以直接用來做涼拌菜。

＃富含蛋白質的食物



頭髮主要由角蛋白構成，缺乏蛋白質會導致頭髮變細、變脆，容易斷也容易掉髮，還可能導致頭髮顏色變淺，甚至變白。想補充蛋白質建議每天吃1顆雞蛋，喝1～2杯牛奶，吃80～150g肉類，100g豆腐或50g豆腐皮。

最後營養師也提醒，除了受到以上營養素影響，壓力大、操心多或睡不好也會影響頭髮健康，嚴重的話也會導致掉髮，所以平時多放鬆心情、充足睡眠也很重要。