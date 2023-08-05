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窪塚洋介時隔8年來台！現身潮流祭秀流利中文「曝最想念台灣一服務」

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記者鮑璿安／台北報導

44歲日本知名演員、潮流男神窪塚洋介時隔8年再度來台，受邀擔任今年 2023 GQ STYLE FEST 潮流文化祭的活動大使，今（5日）現身花博公園爭艷館，他身穿GUCCIＴ恤搭牛仔褲盡顯潮流本色，一現身就以親民中文＋台語問候觀眾：「大家好，爽啦！」也透露他最懷念的除了美食就是台灣的腳底按摩。

▲▼日星窪塚洋介出席時尚GQ潮流文化祭活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日星窪塚洋介出席時尚GQ潮流文化祭活動。（圖／記者李毓康攝）

▲日星窪塚洋介出席GQ潮流文化祭活動。（圖／記者李毓康攝）

窪塚洋介2015年拍攝電影《沉默》時曾來台工作半年，回憶起這段時光，他興奮表示：「馬上就愛上台灣，東西好吃、人親切，還有腳底按摩太舒服了。」窪塚洋介被封為日本潮流指標任務，更是日本首位被Supreme認可的藝人，他這次以GQ潮流文化祭活動大使身分再度來台，窪塚洋介認為這次活動每個空間都散發不同的潮流氣息，想把每個角落都逛上一次。

他也順道傳授自己的搭配哲學，今天穿著GUCCI寬鬆T恤搭配閃鑽牛仔褲，造型碰撞出潮流與精品火花，窪塚洋介說，自己私底下則更偏向街頭風，「給我很多支持的是Supreme、WTAPS，當然除了新品，連舊的東西也能穿出自己的味道。」被問到這次來台有什麼必做的事情？窪塚洋介親切表示：「要去寧夏夜市吃雞肉飯，感覺到流連忘返，回去之前想再去一次腳底按摩。」

▲▼潮流設計師王牌Verdy出席時尚GQ潮流文化祭活動。（圖／記者李毓康攝）

▲潮流設計師王牌Verdy。（圖／記者李毓康攝）

此外，擔任BLACKPINK《Born Pink》巡迴演唱會的藝術總監VERDY，也受邀來台參與GQ Style Fest 潮流文化祭擔任一日店長，開設 Verdy’s Gift Shop 販售限定單品。場館內也集結「名人二手潮物」、音樂舞台、美食等，於8月5日（六）至 8月6日（日）登場。

▲▼魏如昀出席時尚GQ潮流文化祭活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼小樂吳思賢出席時尚GQ潮流文化祭活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼洪佩瑜出席時尚GQ潮流文化祭活動。（圖／記者李毓康攝）

▲（依序）魏如昀、小樂吳思賢、洪佩瑜出席。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：

窪塚洋介, GQ, 日本, 潮流

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