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超準心測！第一眼看到岔路還是肚臍？　秒測你待人處事的真實態度

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

每個人的個性不同，在應對人際關係和處理事情上的態度和想法也有所不同，有些人容易太執著，也有些人很善於變通，還有很佛系的，而你在待人處事上又屬於哪一種呢？最近《小紅書》上就有個爆紅的心理測驗，從你第一眼看見的東西就能測出你是待人接物的真實態度，許多測過的網友都喊準！

Q：這張圖中，你第一眼看到的是什麼？

▲▼ 超準心測秒測你待人處事的真實態度 。（圖／翻攝小紅書）

A.分岔的路口

B.樹木

C.肚臍眼

＊分割下為選項解析＊


A.分岔的路口

選擇這個A的你是一個進退有度、擅長模稜兩可的人，在為人處世上很懂得適當的留白，面對三岔路口，你絕不會把自己的路堵死，就算今天是很強勢地要去奪回屬於自己的東西，你也還是會記得「做人留一線，日後好相見」的道理。你很懂得給別人留點利益，創造雙贏狀態，就算受益者是別人，你也不會眼紅嫉妒，如果你是落敗者，你也知道如何絕處逢生，從過往留下的思路中找到突破點。也因為你做事時常給他人留下一線退路，所以如果有一天你若是落難，當初留的「這一線」就能派得上用場，甚至幫你翻身。


B.樹木

你是一個頭腦靈敏、思路清晰，內心很有自己想法的人，但你也很注重關係和諧，不喜歡與別人發生衝突和矛盾，所以你會偏向把心裡的想法藏起來，透過別的方式，慢慢達到自己的目標。因此你在各種場合都很受到歡迎，有很多不同的圈子和朋友，但你其實內心是孤獨的，有很多秘密不會跟別人訴說，沒有幾個人真正了解你，如果面對不是很熟悉的人，你連心門都懶得打開。為人處世上你雖然很佛系，但內心又看得很透測，常有著前瞻性的遠見，這也使得你在許多事情上都能取得很好的成績。

C.肚臍眼

選擇C的你是個氣度很大的人，平常的你看似活得很肆意、熱情浪漫，但其實內心是很理智的，不會做些不必要的行為，當你覺得某個目標實現起來有困難，你不會急功近利、硬要去做，而是以「退一步」的方式去完成。而且你通常不是會很執著的人，是很隨性的，但也不代表會隨波逐流，你只是活得很通透，知道什麼可以辦到，什麼不能得到，想再多也沒用。你的心很大，面對失敗也可以比較從容，因為你只看大方向，對於很細節的東西不會花心力去揣摩，也因為你其實是粗中有細的個性，很善於把握關鍵，會遠離那些會讓自己產生煩惱的東西。

關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢

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