怕臉油過頭長痘？連「貴婦都回不去」的乳霜　1小時立刻有嬰兒澎潤肌

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

每年夏季飆出高溫，熱到讓人受不了，除了涼感小物超熱賣之外，清爽類型的保養也很受歡迎，以下就盤點多款厲害的乳液單品，不管是乾性肌膚還是油性肌膚都很適合使用。

＃瑞妍 超活力生機霜，50ml、售價13500元

瑞妍來自盛產頂級保養的瑞士，這次全面升級的明星商品生機霜，聽起來雖然是乳霜的質地，但用起來其實超級清爽，簡直讓人誤以為是乳液，但卻一點都不會無感，可以帶給肌膚剛剛好的潤澤度，專利胜肽細胞精粹成分加好加滿，用完真的有感修護臉部肌膚，1小時立刻澎彈光潤，超級厲害，難怪連貴婦們用過都回不去。

＃貝膚黛瑪 舒敏保濕全能輕乳霜，40ml、售價700元

以卸妝水引領洗卸潮流的貝膚黛瑪這次推出同系列輕乳霜，對敏感肌特別友善，恰到好處的輕盈質地以及舒敏修護科技，並且不添加香料、酒精、防腐劑等，受損肌膚也可以安心使用，搭配紅鼠尾草多酚及維他命E、雙胜肽修復科技及獨家肌膚仿生修護專利，用好的成分注入肌膚，才能打造健康質感膚況。

＃THREE 平衡花蜜水凝乳，80ml、售價2450元

THREE終於在6月全面更新的平衡花蜜系列，以自然療癒的植物萃取配方，再度擄獲現代壓力人群的心，光從味道就被收服，質地更是柔滑如絲綢，96%天然來源成分，運用高科技把20多種植物精油轉化成清爽乳液，補水同時又可以補充油份，雙管齊下，番紅花與牛蒡萃取精華更是此系列共通成分，能夠增加肌膚彈力與飽滿度。

＃朵茉麗蔻 保護乳液，100ml、售價1500元

結合肌膚老化問題與漢方植萃科研，朵茉麗蔻僅以8點，就在保養圈殺出血路，最近經典的乳霜20中來自熊本的「不知火菊」成分，也拿下日本專利，但夏季怕滋潤度太高的女孩，可以先從乳液下手，溫和又保濕的單品，只要簡單搭配化妝水跟精華液，就非常有感，上妝前也能夠薄擦一瓶搞定，相當百搭好用。