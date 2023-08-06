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擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！

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記者李薇／台北報導

全面脫罩以後，終於可以想畫怎樣的妝就能畫，之前超流行的紫色腮紅潮悄悄回歸，特別適合亞洲肌膚的顯嫩感，一抹立刻年輕10歲，而且肌膚更有澎滿感，還能修飾蠟黃，當然要立刻來一顆。

＃ADDICTION 癮色絲絨頰彩（珠光）#P103，售價840元

▲ADDICTION,MAKE UP FOR EVER,I’M MEME,腮紅,頰彩,紫色腮紅,彩妝。（圖／品牌提供）

這一顆具有活力紫粉色的限定頰彩，看起來好像偏粉紅調居多，但實則是有一點點帶紫色系的冷色調，加上細緻金色珠光，非常適合想嘗試冷色系頰彩、但又怕失手的人，這一顆會是非常好的入門款，細膩質地完全不用擔心卡粉、顯毛孔，日系淡雅色調搭配流行的「白開水妝」，讓男友直接變哥哥，年輕10歲不止。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師放膽玩色頰彩 #H120，售價1000元

▲ADDICTION,MAKE UP FOR EVER,I’M MEME,腮紅,頰彩,紫色腮紅,彩妝。（圖／品牌提供）

想要來點玩色慾望，當然要想到專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER，任何妳想得到的色選這裡通通都可以滿足，這次推薦的#H120色號，就是超適合亞洲女孩的「牛奶薰衣草」色，比粉紫更淡的紫色調，千萬別覺得它不顯色，一點點用量就可以輕鬆讓凹陷的兩頰豐滿起來，打在顴骨、眉骨當作打亮也很可以，一盤多用，修飾臉部蠟黃超有感。

＃I’M MEME 我愛煙燻玫瑰腮紅盤，售價590元

▲ADDICTION,MAKE UP FOR EVER,I’M MEME,腮紅,頰彩,紫色腮紅,彩妝。（圖／品牌提供）

向來很會掌握柔美氛圍的I’M MEME最近又上市了新的三色頰彩，被網友譽為「小花平替」的腮紅盤，質地超貼膚，而這次煙燻玫瑰色更是偏冷色調的粉、紫、灰粉三色組成，不僅可以單色使用，還可以疊擦暈染出自己想要的顏色，厲害彩妝師更分享，這盤還能夠作為眼影使用，打造one tone彩妝風格，也是相當時髦。

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關鍵字：

ADDICTION, MAKE UP FOR EVER, I’M MEME, 腮紅, 頰彩, 紫色腮紅, 彩妝

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