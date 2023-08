擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！

記者李薇/台北報導

全面脫罩以後,終於可以想畫怎樣的妝就能畫,之前超流行的紫色腮紅潮悄悄回歸,特別適合亞洲肌膚的顯嫩感,一抹立刻年輕10歲,而且肌膚更有澎滿感,還能修飾蠟黃,當然要立刻來一顆。

#ADDICTION 癮色絲絨頰彩(珠光)#P103,售價840元

這一顆具有活力紫粉色的限定頰彩,看起來好像偏粉紅調居多,但實則是有一點點帶紫色系的冷色調,加上細緻金色珠光,非常適合想嘗試冷色系頰彩、但又怕失手的人,這一顆會是非常好的入門款,細膩質地完全不用擔心卡粉、顯毛孔,日系淡雅色調搭配流行的「白開水妝」,讓男友直接變哥哥,年輕10歲不止。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師放膽玩色頰彩 #H120,售價1000元

想要來點玩色慾望,當然要想到專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER,任何妳想得到的色選這裡通通都可以滿足,這次推薦的#H120色號,就是超適合亞洲女孩的「牛奶薰衣草」色,比粉紫更淡的紫色調,千萬別覺得它不顯色,一點點用量就可以輕鬆讓凹陷的兩頰豐滿起來,打在顴骨、眉骨當作打亮也很可以,一盤多用,修飾臉部蠟黃超有感。

#I’M MEME 我愛煙燻玫瑰腮紅盤,售價590元

向來很會掌握柔美氛圍的I’M MEME最近又上市了新的三色頰彩,被網友譽為「小花平替」的腮紅盤,質地超貼膚,而這次煙燻玫瑰色更是偏冷色調的粉、紫、灰粉三色組成,不僅可以單色使用,還可以疊擦暈染出自己想要的顏色,厲害彩妝師更分享,這盤還能夠作為眼影使用,打造one tone彩妝風格,也是相當時髦。