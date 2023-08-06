空空賞／超奢華卸妝水不雞肋！防水彩妝全滅光　日系化妝水一瓶保濕秒有感

文、圖／Cheryl

平日作為美妝愛好者，可以嘗試、使用的單品很多，但能夠堅持使用下去的應該就是真愛了吧！以下就分享多款用到空空的愛用好物，想要入手的人可以考慮下單了。

＃LA PRAIRIE 全效深層淨膚露，150ml、售價4950元

頂級護膚品牌LA PRAIRIE以奢華的魚子保養聞名，但其實他家的卸妝水也超級好用，不僅質地很清爽，卸妝過程中也不會感受到肌膚收乾的緊繃，重點是通常有些卸妝水遇到防水眼線或睫毛膏，很難清潔乾淨，但它一瓶就可以把全臉彩妝帶走，真的非常方便又好用，而且不會長痘，如果預算夠的話，會想要再入手，價格比較有門檻。

＃雪花秀 臻雪煥采琉金活膚精萃，40ml、售價23800元

除了潤燥精華是經典商品之外，雪花秀旗下最頂級的臻雪煥采琉金活膚精萃真的可以說是超強精華，膠狀質地潤膚效果非常有感，像是我乾性肌膚不上美容油就潤度不夠的狀態，這瓶用完真的不需要再加，睡一覺隔天澎亮肉眼可見，雖然只有使用完小瓶裝，但真的效果很威，而且非常溫和不刺激，只是家裡要有礦才能持續回購。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳頭皮修護精華，50ml、售價5300元

皇家蜂王乳專門戶嬌蘭終於把專注於蜜蜂的科研用到髮品上，第一次出頭皮精華，原本很擔心用起來會黏膩，因為我頭皮很容易出油、出汗，但實際用起來吸收很快，我會在頭髮、頭皮壓乾之後使用，同時按摩一下頭皮，淡淡的蜂蜜香蠻好聞，不會讓髮根扁塌，但可能不是持續長時間用2、3瓶，目前生髮部分是沒特別看到效果。

＃RMK 煥膚美肌露（保濕型），150ml、售價1400元



新彩妝總監Yuki上任以來，讓RMK整個翻新成為當紅炸子雞，但其實它們家的保養也非常好用，日系淡雅的香氣是基本款，重點是這個化妝水更有超多用法，手上就很潤，懶得時候簡單拍一拍就有保濕度，而且不是那種浮在表層的假潤，有時間我會搭配化妝棉濕敷，完全不會過敏刺激，而且肌膚毛孔更細緻的感覺，整個臉都喝飽水，簡直不需要其他程序，膚況就已經超好。

＃THREE 平衡花蜜水凝露，120ml、售價1950元

一直都很喜歡THREE的療癒感，這次適合乾性肌膚的平衡花蜜上市沒多久就立刻用了，滋潤度確實比平衡肌萃系列要高，塗抹上肌膚非常好吸收，而且單用就已經有潤澤度，肌膚會有水玉光，不僅是睡前，妝前用也能讓妝感好貼，是很好用的水，有預算可以濕敷，是立刻能有感保濕的化妝水，植萃花香氣息很療癒，價格也算好入手。

＃雪花秀 滋陰生人蔘修護霜（滋潤型）

這一款算是比較之前的舊品，現在應該已經變成滋陰蔘回彈霜，但我覺得這一瓶用起來真的很推，尤其是乾性肌膚，用量不需要多，就能讓肌膚有明顯飽滿的效果，而且我個人非常喜歡這款人蔘的香味，不會很濃烈，修護效果也很好，常態性肌膚泛紅能明顯改善，小瓶試用裝用完確實很想入大瓶新款，功效應該會更厲害。