營養師點名4種「超傷肝食物」要少吃！　甜食、果汁都上榜

▲營養師提醒甜飲會增加肝臟負擔，平時最好少喝。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

肝臟是人體最大的解毒器官，如果肝不好，那身體、內臟也都好不了！營養師谷傳玲就表示，經常有人詢問怎麼吃才能養肝、護肝，而其實「不要傷肝」就是護肝了，她就列出4種典型的「傷肝食物」，提醒大家平時盡量要少吃。

＃含糖飲料、果汁



很多飲品會添加果葡糖漿、高果糖玉米糖漿，這兩者的主要成分都是果糖，果糖在肝臟理會合成脂肪，而攝取大量的果糖，就會增加非酒精性脂肪肝的風險。

營養師提醒，不只是含糖飲料要注意，包含果汁也是富含果糖的，也要少喝。同理，像是蛋糕、巧克力等甜點、高糖食物，最好也要少吃。

＃發霉的堅果和糧食



堅果裡的花生、糧食裡的玉米，最容易污染黃麴毒素，而黃麴毒素有很強的肝臟毒性，會增加肝癌的風險。如果食物發霉了，就趕快丟掉，千萬別捨不得。

＃不熟的貝類



貝類是通過過濾海水來獲得食物和營養，很容易攜帶A型肝炎病毒，所以建議料理貝類時一定要煮熟，才能殺死病毒，否則很容易傷肝。

＃酒精



酒精90%以上都是由肝臟來代謝的，代謝中產生的乙醛和自由基，對肝臟細胞的殺傷力非常強，這個代謝過程還會增加肝細胞裡的脂肪堆積，這也會傷肝。所以營養師提醒，酒能不喝就盡量別喝了。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！