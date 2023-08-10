風・Luxury／貝嫂狂愛「錶王」直接包色　罕見珠寶錶上手貴氣逼人

▲維多利亞貝克漢（左）與老公貝克漢在足球場邊觀戰，她戴錶圈鑲嵌的PP Nautilus 7118/1300R腕錶。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）轉戰美國足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際（Inter Miami）後，成功炒熱話題，股東之一的貝克漢（David Beckham）與老婆「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）幾乎場場現身，還帶著明星好友或運動界巨星共襄盛舉，熱鬧非凡。向來是時尚指標人物的貝嫂清一色以酷酷的黑裝亮相，不過手腕上的錶可是精心搭配，她獨鍾「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus錶，連換鑲鑽與鑲錳鋁榴石兩款百萬名錶。





▲PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，時標也裝飾相同寶石，約2,422,000元。（圖／翻攝PP官網）

貝嫂愛戴PP Nautilus腕錶不是秘密，至少已曬過4只不同面盤顏色的同系列錶款，呈現「喜歡就包色」的購物喜好。近日觀看邁阿密國際的比賽時，她戴上罕見的Nautilus 7118/1300R珠寶錶，八角形錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石，12時與6時位置外圈呈現干邑色，3時與9時位置則為香檳色，配上18K玫瑰金錶殼與鍊帶，光影流轉之間相當迷人，而波紋面盤上也點綴尖頂形的干邑色錳鋁榴石，相當貴氣。





▲維多利亞同樣以黑裝現身球場，換戴PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶。（圖／美聯社）



另一套黑色裝扮的觀賽造型，貝嫂換上另一只PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶，白色面盤也裝飾橫紋圖案，錶圈則鑲嵌美鑽放閃。能讓她一再購入收藏的Nautilus腕錶於1976年誕生，擁有圓潤的八角形錶圈，獨特的造型靈感源自舷窗結構，展現優雅運動風格，已是高級運動錶界中的經典之作。





▲維多利亞貝克漢戴的PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶，1,903,000元。（圖／翻攝PP官網）

對穿搭也講究的貝克漢現身球場時，手腕上的帝舵表（TUDOR）則完全展現他全力支持邁阿密國際球隊的心情，因為此款Pelagos錶款是品牌於2020年他出資成立球隊時，帝舵表為他打造的Inter Miami版腕錶，面盤6時位置點綴2隻蒼鷺與月蝕圖案構成的球隊Logo，果然是備受品牌寵愛的代言人。





▲貝克漢開心擁抱女兒，手腕上是帝舵表特別為其訂製的Inter Miami版Pelagos錶款。（圖／翻攝davidbeckham IG）