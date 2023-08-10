fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／貝嫂狂愛「錶王」直接包色　罕見珠寶錶上手貴氣逼人

>

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／達志影像/美聯社）

▲維多利亞貝克漢（左）與老公貝克漢在足球場邊觀戰，她戴錶圈鑲嵌的PP Nautilus 7118/1300R腕錶。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）轉戰美國足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際（Inter Miami）後，成功炒熱話題，股東之一的貝克漢（David Beckham）與老婆「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）幾乎場場現身，還帶著明星好友或運動界巨星共襄盛舉，熱鬧非凡。向來是時尚指標人物的貝嫂清一色以酷酷的黑裝亮相，不過手腕上的錶可是精心搭配，她獨鍾「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus錶，連換鑲鑽與鑲錳鋁榴石兩款百萬名錶。

▲▼Patek Philippe 。（圖／公關照）

▲PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，時標也裝飾相同寶石，約2,422,000元。（圖／翻攝PP官網）

貝嫂愛戴PP Nautilus腕錶不是秘密，至少已曬過4只不同面盤顏色的同系列錶款，呈現「喜歡就包色」的購物喜好。近日觀看邁阿密國際的比賽時，她戴上罕見的Nautilus 7118/1300R珠寶錶，八角形錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石，12時與6時位置外圈呈現干邑色，3時與9時位置則為香檳色，配上18K玫瑰金錶殼與鍊帶，光影流轉之間相當迷人，而波紋面盤上也點綴尖頂形的干邑色錳鋁榴石，相當貴氣。

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／達志影像/美聯社）

▲維多利亞同樣以黑裝現身球場，換戴PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶。（圖／美聯社）

另一套黑色裝扮的觀賽造型，貝嫂換上另一只PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶，白色面盤也裝飾橫紋圖案，錶圈則鑲嵌美鑽放閃。能讓她一再購入收藏的Nautilus腕錶於1976年誕生，擁有圓潤的八角形錶圈，獨特的造型靈感源自舷窗結構，展現優雅運動風格，已是高級運動錶界中的經典之作。

▲▼Patek Philippe 。（圖／公關照）

▲維多利亞貝克漢戴的PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶，1,903,000元。（圖／翻攝PP官網）

對穿搭也講究的貝克漢現身球場時，手腕上的帝舵表（TUDOR）則完全展現他全力支持邁阿密國際球隊的心情，因為此款Pelagos錶款是品牌於2020年他出資成立球隊時，帝舵表為他打造的Inter Miami版腕錶，面盤6時位置點綴2隻蒼鷺與月蝕圖案構成的球隊Logo，果然是備受品牌寵愛的代言人。

▲▼貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢開心擁抱女兒，手腕上是帝舵表特別為其訂製的Inter Miami版Pelagos錶款。（圖／翻攝davidbeckham IG）

►美女網紅Chiara高衩開到腿根辣翻　秀天空藍錶展夏日熱情魅力

►范少勳逛15億伯爵展覓傳家寶　喊話「我會更努力的」

關鍵字：

風Luxury, 貝克漢, 貝嫂, 維多利亞貝克漢, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, TUDOR, 帝舵表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

金世正眨眼嘟嘴秀包萌翻　10萬珍珠星星耳環也搶鏡

金世正眨眼嘟嘴秀包萌翻　10萬珍珠星星耳環也搶鏡

謝金燕少女心噴發大吃Tiffany夢幻下午茶　滿滿罪惡感直奔健身房

謝金燕少女心噴發大吃Tiffany夢幻下午茶　滿滿罪惡感直奔健身房

范少勳逛15億伯爵展覓傳家寶　喊話「我會更努力的」

范少勳逛15億伯爵展覓傳家寶　喊話「我會更努力的」

ROSÉ露事業線示範高級性感　搭Tiffany珠寶被讚「優雅白玫瑰」 美女網紅Chiara高衩開到腿根辣翻　秀天空藍錶展夏日熱情魅力 亮・珠寶／BLACKPINK貼身戒公開　Jennie、Jisoo沒鑲鑽款照樣吸睛 談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人 外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心 營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增 營養師曝無花果「高營養價值」，抗疲勞、養顏美容都在內

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面