夏天吃「土」才夠力！粉刺林滅團、油脂都被吸光光　清爽到肌膚會呼吸

記者李薇／台北報導

夏季吸油控油的產品很受到歡迎，只要一天沒洗，全身上下的油膩感就讓人受不了，以下就盤點多款添加了可以吸附油脂的泥類型單品，身為「中東油田」靠它們維持夏日清爽準沒錯。

＃Kiehl’s 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜（2023 愛台灣限量版），125m、售價1350元

提到泥狀保養，Kiehl’s的亞馬遜白泥真的就是很多人夏季必不可少的毛孔調理好物，每周約1到2次的深層清潔呵護，不僅肌膚乾淨了，毛孔更是暢通有感，粉刺林都掰掰，這次再度推出限量版包裝，可愛骨頭先生與台灣黑熊騎小機車，真的有夠可愛。

＃DHC 海洋SPA洗潤護髮泥，300ml、售價680元

DHC從大海中取材，將擁有清潔效果的海泥添加進頭髮洗護之中，直接透過洗髮的程序，帶走頭皮多餘油脂，裡面再搭配海藻萃取精華、闊葉巨藻萃取精華等大海相關植物成份，洗完不會感受到乾澀，同時又有舒緩平衡的效果。

＃Bifesta碧菲絲特 抗暗沉碳酸泡洗顏（酷洛米增量版），216g、售價199元

泡洗顏真的可以說是懶人福音，一擠就可以直接上臉的方便度省下很多時間，這次更是與酷洛米聯名，萌度加倍，裡面添加炭泥雙重吸附成分，可以更好的讓油性肌膚清爽，毛孔打開的呼吸感，重點是超厚實泡泡使用起來有夠療癒，價格又很親民，立刻掃貨了。

＃Rene Furterer萊法耶 葫蘆沁衡淨髮泥，250ml、售價1980元

專門針對重度油性頭皮推出的髮泥，算是市面上比較少見的單品，裡面添加天然高嶺土，超強吸附能力可以讓油脂被完整吸收，只留下清新乾爽，建議可以先塗抹在頭皮之後，靜置2到5分鐘，再加水起泡按摩，最後進行沖洗即可，一周1到2次立刻有感蓬鬆。

＃AHC 濟州島毛孔淨化火山泥膜，100ml、售價780元

來自純淨濟州島火山泥再添加法國高嶺土，雙重成分可以幫助肌膚完美吸附大小油脂，內含清新茶樹植萃添加，不僅可以調理油膩問題，對於痘痘也有很好的鎮靜作用，重點是因為擁有三重玻尿酸、胺基酸成分，敷完肌膚不乾澀、緊繃。