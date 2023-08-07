fb ig video ETtoday search mobile

只塗抹根本不夠！女明星都在做的內在調理　上班時間也能養成發光肌

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、dhc_tw IG

很多人想要氣色好、肌膚白皙，馬上都會想到防曬、透白類型保養，但很少會想到從內在攝取，讓身體擁有良好的內在循環，當然就可以輕鬆擁有完美的肌膚狀態，很多女明星都是這樣雙管齊下才能每次都上鏡。以下就盤多款在辦公室就可以輕鬆喝的飲品，1秒就可以全方位美顏。

＃OH BOX! 潤妍茶，10入、售價499元

▲OH BOX!,FANCL,DHC,保養,茶,。（圖／品牌提供）

▲OH BOX!,FANCL,DHC,保養,茶,。（圖／品牌提供）

想要擁有好氣色，不需要自己搞食材這麼麻煩，現在有很多直接泡就可以喝的養顏聖品；以在地漢方草藥養氣為本，OH BOX!推出全新的潤妍茶，裡面擁有決明子、紅棗、玫瑰花瓣、薑黃等成分，可以幫助身體迅速溫暖起來，同時又可以抗氧化，打造逆齡童顏，對瘦身也很有幫助。

＃FANCL 三肽膠原蛋白美肌飲

▲孫儷,Faye,詹雯婷,張鈞甯,aquaEveryday,FANCL,煦願軒,保養,。（圖／turbosun微博、ningchang0904 IG、faye.officialpage IG、品牌提供）

擷取肌膚最需要的三肽膠原蛋白成分，再協同維他命C、維他命E、輔酶Q10等，飯後或睡前來一瓶，可以幫助肌膚澎潤彈力，重點是沒有腥味的口感，喝起來酸甜開胃，可以說是許多新手喝過最好入口的膠原蛋白飲，長時間補充豐盈膚質更有感。

＃DHC 水潤補給，售價450元

▲OH BOX!,FANCL,DHC,保養,茶,。（圖／品牌提供）

想讓肌膚澎彈緊緻，玻尿酸的保濕成分絕對不能少，DHC就推出方便好用的內在營養品「水潤補給」，每天只要1顆，就可以幫助身體迅速補充內在水分，搭配荔枝種籽萃取粉末、鯊烯，同時鎖住身體水分，讓成分能夠更好的協同作用，保持肌膚飽滿狀態。

【同場加映】

＃OH BOX! 晚安茶，10入、售價499元

▲OH BOX!,FANCL,DHC,保養,茶,。（圖／品牌提供）

現代人壓力問題，到了晚上睡覺大腦卻尚未關機，在睡前不妨可以搭配一些放鬆療癒的花茶，製造舒眠儀式，順便保養身體、泡泡腳，一邊品嚐熱茶，透過裡面的洋甘菊、薰衣草、紅棗等溫補舒緩食材，可以讓身心都跟著放鬆下來，心情平穩的快速進入夢鄉。

►沒事業心卻很容易致富三大星座！TOP 1個性溫暖，讓周遭人願意給機會與幫助

►打趴美國大牌！「美妝蛋天花板」竟是MIT　價格1／3不到、囤10顆都嫌少

►相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

關鍵字：

OH BOX!, FANCL, DHC, 保養,

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型

韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型

你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單

你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單

還在大包小包掉行李？3款顏值爆高的「CP值之王」行李箱　旅行也能很時髦

還在大包小包掉行李？3款顏值爆高的「CP值之王」行李箱　旅行也能很時髦

無人能及！碧昂絲穿上粉紅亮片「天仙禮服」美炸　網盛讚：根本衣品女王 頭易油、身易臭又總是好累？濕氣太重3大排除方法 空空賞／超奢華卸妝水不雞肋！防水彩妝全滅光　日系化妝水一瓶保濕秒有感 擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！ 試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收 吹冷氣整晚也容易變老！一夜年輕3部曲打造緊緻拉提網 太欠買！留言免費抽肌膚之鑰2100元正貨　契爾氏蝦皮打到骨折有夠狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面