只塗抹根本不夠！女明星都在做的內在調理　上班時間也能養成發光肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、dhc_tw IG

很多人想要氣色好、肌膚白皙，馬上都會想到防曬、透白類型保養，但很少會想到從內在攝取，讓身體擁有良好的內在循環，當然就可以輕鬆擁有完美的肌膚狀態，很多女明星都是這樣雙管齊下才能每次都上鏡。以下就盤多款在辦公室就可以輕鬆喝的飲品，1秒就可以全方位美顏。

＃OH BOX! 潤妍茶，10入、售價499元

想要擁有好氣色，不需要自己搞食材這麼麻煩，現在有很多直接泡就可以喝的養顏聖品；以在地漢方草藥養氣為本，OH BOX!推出全新的潤妍茶，裡面擁有決明子、紅棗、玫瑰花瓣、薑黃等成分，可以幫助身體迅速溫暖起來，同時又可以抗氧化，打造逆齡童顏，對瘦身也很有幫助。

＃FANCL 三肽膠原蛋白美肌飲

擷取肌膚最需要的三肽膠原蛋白成分，再協同維他命C、維他命E、輔酶Q10等，飯後或睡前來一瓶，可以幫助肌膚澎潤彈力，重點是沒有腥味的口感，喝起來酸甜開胃，可以說是許多新手喝過最好入口的膠原蛋白飲，長時間補充豐盈膚質更有感。

＃DHC 水潤補給，售價450元

想讓肌膚澎彈緊緻，玻尿酸的保濕成分絕對不能少，DHC就推出方便好用的內在營養品「水潤補給」，每天只要1顆，就可以幫助身體迅速補充內在水分，搭配荔枝種籽萃取粉末、鯊烯，同時鎖住身體水分，讓成分能夠更好的協同作用，保持肌膚飽滿狀態。

【同場加映】

＃OH BOX! 晚安茶，10入、售價499元

現代人壓力問題，到了晚上睡覺大腦卻尚未關機，在睡前不妨可以搭配一些放鬆療癒的花茶，製造舒眠儀式，順便保養身體、泡泡腳，一邊品嚐熱茶，透過裡面的洋甘菊、薰衣草、紅棗等溫補舒緩食材，可以讓身心都跟著放鬆下來，心情平穩的快速進入夢鄉。