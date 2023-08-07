Seiko萬元入門機械錶復刻　重現60年代復古設計

▲Seiko 5 Sports 55周年全新復刻限定腕錶SRPK17K1，13,000元。（圖／Seiko提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Seiko近幾年產品定位明確，讓錶迷能依喜好、需求尋得心儀錶款，設計充滿年輕活力的Seiko 5 Sports即為入門機械錶世界首選，第一只誕生於1968年被稱為「61-5D」，今年歡慶55周年，品牌特別推出限量15,555只的55周年復刻款SRPK17K1，重現初代Seiko 5 Sports的39.5mm錶殼尺寸與造型，以及12時位置的5號盾形logo、6時位置的藍色「SPORTS」字樣，而指針與立體棒狀小時刻度皆塗有Lumibrite夜光塗料，確保絕佳的易讀性。

▲Seiko 5 Sports SKX Sports Style 55周年現代詮釋版SRPK09K1（左起）、SRPK13K1、SRPK11K1各11,000元。

錶帶是Seiko 5 Sports紀念腕錶SRPK17K1另一亮點，搭配機能結構鎖打造的鍊帶提升佩戴舒適度，錶背鐫刻限量字樣與編號，配上呼應原版包裝的外盒，極具收藏價值；此外，Seiko也推出3款向1969年錶款致敬的Seiko 5 Sports SKX Sports Style腕錶，採用42.5mm SKX腕錶殼型，承襲4時位置錶冠及單向旋轉錶圈等經典設計元素，面盤分別有銀色、黑色與橙色3種款式，流露復古氣息。

▲G-SHOCK慶祝40周年錶款DWE-5640RX-7的面盤透出電路板，上面刻有4顆星星紀念G-SHOCK 40周年，7,700元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

CASIO旗下G-SHOCK歡慶40周年，則推出全透明設計的CLEAR REMIX系列7款錶慶祝，從錶殼、錶帶、按鈕等零件都換上透明感的材料，可直接透視其強悍結構，當中包括以最經典方形錶殼DW-5600為基礎打造的DWE-5640RX腕錶，罕見採用樹脂與不鏽鋼製成三重材質錶帶，最吸睛是面盤透出品牌特別設計的電路板，其金屬LSI護蓋施以金色IP處理，並刻上4顆星星紀念G-SHOCK 40周年。

▲G-SHOCK DWE-5640RX-7腕錶採用樹脂與不鏽鋼製成三重材質錶帶。