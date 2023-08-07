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卡地亞巨嘴鳥、美洲豹海灘巾好時髦　連瓷器都洋溢夏日歡樂氣息

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▲▼ Cartier,Tiffany生活精品 。（圖／公關照）

▲Cartier Characters夏日擺件系列巨嘴鳥海灘巾，18,200元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

生活講求品味、趣味，法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）為日常增添光彩，推出全新Cartier Characters夏日擺件系列，讓托盤、陶瓷杯與杯墊全換上更明亮的色彩與標誌性圖案，為居家空間增添愉悅氣息；而到海邊或泳池戲水，也能披上卡地亞美洲豹或巨嘴鳥圖案海灘巾，時髦一下！

▲▼ Cartier,Tiffany生活精品 。（圖／公關照）

▲Cartier Characters美洲豹圖案海灘巾，18,200元。

▲▼ Cartier,Tiffany生活精品 。（圖／公關照）

▲卡地亞推出Cartier Characters夏日擺件系列應景。

以利摩日白陶瓷打造的Cartier Characters夏日擺件系列4件入裝飾托盤組、6件陶瓷杯組，分別以淺綠、檸檬黃、橙紅等亮眼色彩為底，襯托美洲豹、巨嘴鳥、鱷魚、棕櫚樹、門僮等卡地亞經典圖案，洋溢熱情魅力，無論居家或野餐使用都很吸睛。

▲▼ Cartier,Tiffany生活精品 。（圖／公關照）

▲Cartier Characters 6件隔熱杯墊組，29,500元。

▲▼ Cartier,Tiffany生活精品 。（圖／公關照）

▲Cartier Characters 6件陶瓷杯組，32,500元。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的生活精品也備受時尚迷喜愛，自用送禮兩相宜，馬克杯、陶瓷盤最新印花為紐約知名地標的縮影，花卉圖紋中藏有自由女神像、Tiffany紐約旗艦店的精神象徵Atlas青銅雕像、鑽戒等圖案；此外，熱賣的4件1組咖啡杯換上漸層的粉紅色調，展現甜美風格。

▲▼ Cartier,Tiffany生活精品 。（圖／公關照）

▲Tiffany印花陶瓷馬克杯4,200元，印花陶瓷盤34,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Cartier,Tiffany生活精品 。（圖／公關照）

▲Tiffany粉紅色調陶瓷咖啡杯套組，11,500元。

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Tiffany

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