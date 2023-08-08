父親節4間連鎖咖啡優惠一次看　除了星巴克還有1間買一送一

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的父親節，陪爸爸喝杯咖啡共度聊天時光吧，連鎖咖啡包括星巴克、路易莎、cama、丹堤都在今天推出咖啡優惠，相信你家或公司附近一定有一間，把爸爸約起來，無論是早午餐、下午茶或晚點心都可以，順便享點優惠小確幸。

▲8月星巴克持續祭出買一送一好康。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克在8／9前持續推出「My Summer Collection 收藏夏天 數位體驗」活動，只要登入特定網址，參加數位小遊戲，就有機會可抽買一送一、第二杯半價、2杯6折等優惠券，每個帳號天天都可抽一次，只要輕鬆滑下手機優惠就手到擒來，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8／11。請注意部分門市不提供此優惠（列表請見文章後方）。

路易莎歡慶爸爸節，自8／14至8／30首次祭出好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲品第二杯半價，不含手沖及超越精品咖啡。且8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，口感具有百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁，原價140元，出示黑卡享優惠價105元。

cama café自8／5起至8／8父親節，連續4天於實體門市購買特大杯經典拿鐵，可享2杯88折優惠，消費者只要使用手機註冊cama會員APP並登入，不限資格即可領取優惠券。

▲cama也針對父親節推出3天回饋。（圖／業者提供）

丹堤咖啡則在8／8單天，推出「父親節爸氣十足」優惠，民眾只要持特定條碼畫面至實體門市，就可享全系列外帶大杯飲品買一送一，優惠品項以低價者計，所以不需選擇兩杯相同款式，可自己選擇喜愛的飲品，讓與父親一起的相聚時光更加分。

星巴克優惠活動不適用門市：

車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；台積電系列門市、松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、南科、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、台南麻豆。