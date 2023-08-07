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高溫必備！油頭人「3款頭皮清潔」推薦，讓你去頭氣超舒爽

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▲▼油頭清潔。（圖／品牌提供）

▲高溫悶熱讓頭皮頻出油。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季悶濕，易出現不穩定頭皮症狀如搔癢、過度出油，難聞的頭氣味等狀況，加上日常壓力對頭皮健康的破壞，長期累積的頭皮疲勞，導致頭皮問題頻繁出現。而當使用香氣過重、成分不安全的洗護產品，反而無法有效除臭，更易使頭皮氣味複雜難聞、紅腫發炎、進而引發髮絲掉落等嚴重問題。

炎炎夏日氣溫飆升不減，頭皮悶熱難耐，台灣盛夏潮濕氣候常見頭皮出油問題，溫和潔淨控油是頭皮養護關鍵。隨著高溫悶熱，頭皮出油狀況頻繁，若未妥善適當洗髮清潔，隨著頭皮油垢的堆積，可能引發油性頭皮屑、頭氣異味、長痘痘等頭皮問題。

▲▼油頭清潔。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α茶樹沁涼高效控油洗髮精，1000ml，1,100元。

5α茶樹沁涼高效控油洗髮精採用6大植萃精華，細緻胺基酸溫和潔淨配方，其中小分子甘草次酸複合物，協助深層淨化頭皮並修護肌膚屏障、提升頭皮防護力；帶有薄荷與茶樹能溫和去除油頭異味，創造前所未有的沁涼舒爽感；尤加利精油更能釋放頭皮緊繃，展現活力舒暢。

▲▼油頭清潔。（圖／品牌提供）

▲呂Ryo 強韌髮根香氛洗髮精－麟蹄林間，585ml，650元。

強韌髮根香氛洗護新品推出麟蹄林間、襄陽波濤兩大訂製款，全系列帶有夏季沁心清爽的迷人香氣，幫助深度舒緩頭皮壓力、舒壓入眠，從根本對抗因壓力造成不健康的頭皮問題，並結合獨家專利技術，幫助頭皮鎮定、改善出油、出屑、頭臭，洗後更帶有微微清涼感的舒爽感受。

▲▼油頭清潔。（圖／品牌提供）

▲Hair rituel 賦活重升深層潔淨髮精露 ，200ml，2,900元。

在洗髮步驟前先淨化，讓頭皮大口深呼吸，內含香芹籽萃取物，有助於淨化髮肌；爪哇萃取物可協助改善頭皮油脂過剩的問題；維生素E和乙酸酯能幫助延緩髮肌老化，天然紅沒藥醇可以淨化並舒緩髮肌不適。

關鍵字：

清潔, 去油, 頭髮, 頭皮

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