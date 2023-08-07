台韓女神都愛涼鞋＋襪子！Jisoo、孫芸芸都穿上　小腿視覺更修長

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

大約從2015年從日本開始流行起的涼鞋＋襪子搭配，常常被許多人認為美醜就在一線間，而這樣的搭配熱潮從未消退，甚至一路演變成運動拖鞋、高跟涼鞋都可以搭配的風格，這次就讓我們回到最初涼鞋＋襪子的造型，看看女星們都怎麼穿，襪子長度選得好還可以有拉長小腿線條的視覺效果喔。

涼鞋＋襪子穿搭

王淨

私服風格可甜可辣非常多變的王淨，在近日的出遊照中就以一身白色蕾絲透膚的細肩長洋裝多層次穿搭，搭配上帥氣的馬汀涼鞋＋黑襪的造型上鏡，乍看也不容易看出來，很適合想嘗試這種穿搭的入門新手學習。

孫芸芸

美照專業戶的孫芸芸，以這一身全黑休閒感造型登場，腳上踩的是帶點休閒感的CHANEL絎縫菱格紋涼鞋，孫芸芸內搭上了一雙白色的中筒襪，顯得一雙美腿更加修長，也讓休閒感的涼鞋增加了時髦元素。

魏如萱

在平日的私服中就有不少以涼鞋搭配襪子造型的娃娃魏如萱，在日前出席Tory Burch的活動上，就以白色涼鞋搭配白襪的穿搭現身，重點在襪子的長度上可以挑選剛好蓋到小腿肚的長度，這樣對於小腿的線條會蠻有修飾感。

Jisoo、Dara俏皮進階版

如果本身是對於涼鞋＋襪子這樣的穿搭很上手的人，可以試著像Jisoo或Dara一樣，以重回時尚圈的泡泡襪與Crocs或風格更花俏的鞋款搭配，在時髦度上也會更高。

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